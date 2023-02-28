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Sorumlulara af yok: Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklu sayısı artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 203'e yükseldi.

12:01 . 28/02/2023 Salı
AA
152 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

152 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 797 zanlının sorumluluğu saptandı.


Yakalanan şüphelilerden 203'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 275 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 152 şüpheli hakkında yakalama kararı, 67 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.


Başsavcılıkların talimatıyla halen 9 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 19'unun ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 67 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Hırsızlık soruşturmalarında 201 tutuklu


Cumhuriyet başsavcılıklarının, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik soruşturmaları kapsamında 383 olayla ilgili 312 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 201'i tutuklandı, 37 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.


Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 13 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#deprem
#kahramanmaraş
#müteahhit
#bina
#adalet bakanlığı
14 dakika önce
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Sorumlulara af yok: Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklu sayısı artıyor
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