Sorunlara doğrudan çözüm: Her mahalleye güçlü teşkilat

CHP’li belediyelerle ilgili yolsuzluk iddialarına da değinen Özdemir, “İBB’de ve CHP’li ilçelerde çok büyük skandallar yaşanıyor. Bunları yargı süreci tamamlandığında tüm Türkiye öğrenecek. İstanbul’un kaynakları doğru kullanılmıyor, büyük bir israf var. Otobüslerin ortalama yaşı 12’ye çıktı, ulaşımda büyük bir kriz yaşanıyor. Toplu taşıma araçları sürekli arızalanıyor, kazalar yaşanıyor. İstanbul halkı bu kötü yönetimin bedelini her gün trafikte, toplu taşımada ve hizmetlerde yaşıyor” ifadelerine yer verdi. Yakıt tankeriyle patates taşınması gibi pek çok yolsuzluğun CHP’li belediyelerce yapıldığı bir süreçten geçildiğine işaret eden Özdemir, “Tüm sorunlar somut biçimde ortaya çıkarıldıktan sonra, yaşanan tüm rezillikleri tüm Türkiye’ye tek tek anlatacağız. Ekrem Bey’in de kaygısı bu, yargı süreçleri tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak durumları bastırmaya çalışıyor. Bu çırpınışların da farkındayız” dedi.