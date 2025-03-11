Sorunlara doğrudan çözüm: Her mahalleye güçlü teşkilat

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yeni dönemin yol haritasını anlattı. Her mahallede güçlü bir AK Parti teşkilatı kuracaklarını söyleyen Özdemir, “Her ay pazar günü bir bakanımız, teşkilat üyelerimizle bir araya gelerek sunum yapacak. Mahalle başkanlarımız da vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan bakanlara iletecek. Bu toplantılar sayesinde vatandaşlarımızın sesi, doğrudan en üst mercilere taşınacak” diye konuştu.
AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yeni dönemdeki yol haritasını Yeni Şafak’a anlattı. Göreve gelir gelmez teşkilatlanma çalışmalarına hız veren Özdemir, mahalle yapılanmalarını güçlendirerek toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor. Ramazan ayı sonuna kadar mahalle teşkilatlanmasını tamamlayarak, her mahallede güçlü bir AK Parti teşkilatı kuracaklarını anlatan Özdemir, İstanbul için 100 günlük eylem planı hazırladıklarını ifade etti.
BAKANLARLA DİRSEK TEMASI
AK Parti’nin mahalle teşkilatlarını güçlendirmek amacıyla bakanlarla doğrudan temas kurulmasını sağlayacak bir program başlattığını açıklayan Özdemir, “Bakanlarımız mahalle başkanlarımızla birebir toplantılar yaparak, yapılan projeler hakkında bilgi verecekler. Her ay pazar günü bir bakanımız, teşkilat üyelerimizle bir araya gelerek sunum yapacak. Mahalle başkanlarımız da vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan bakanlara iletecek. Bu toplantılar sayesinde vatandaşlarımızın sesi, doğrudan en üst mercilere taşınacak” diye konuştu.
İLETİŞİM KÖPRÜSÜ KURULACAK
Teşkilat yapısının 29 Mayıs’a kadar bir temele oturtulacağına işaret eden Özdemir, “Mahalle yönetimlerimizi en etkin hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Mahalle teşkilatlarının öneri ve eleştirilerinin de değerlendirileceğini ifade eden Özdemir, “Bakanlarımızla mahalle başkanlarımızı buluşturacağız. Bakanlarımız bizzat mahalle başkanlarımızla yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verecekler. Bu sayede arada güçlü bir iletişim köprüsü kuracağız. Bu süreçte alınan kararlar, İstanbul’un her noktasında vatandaşların sorunlarına doğrudan çözüm üretilmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı. Özdemir, AK Parti’ye oy versin vermesin tüm seçmenin derdine derman olunan bir yönetim modelini tüm İstanbul’a yaymak istediklerini vurguladı.
GÖZÜMÜZ 2028’DE
AK Parti’nin 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandığını vurgulayan Özdemir, “İstanbul’da 2028 seçimleri bizim öncelikli hedefimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden İstanbul’da güçlü bir şekilde desteklenmesini sağlayacağız. İstanbul’da yeniden güçlü bir AK Parti tabanı oluşturacağız” dedi.
DOLU DOLU RAMAZAN
AK Parti teşkilatlarının Ramazan’da hep sahada olduğunu belirten Özdemir, “Teravih namazlarını da farklı ilçelerde kılarak cemaatimizle ve mahalle sakinleriyle buluşuyoruz. Sahur programlarında gençlerle bir araya geliyoruz. Böylece İstanbul’un her noktasında vatandaşlarımızla doğrudan temas kurarak Ramazan’ın ruhunu yaşıyoruz” diye konuştu.
İBB ATMOSFERİ YOK EDİYOR
İBB'nin Ramazan etkinlikleri konusunda yetersiz kaldığını belirten Özdemir, “İstanbul’un eski Ramazan ruhunu artık göremiyoruz. Eskiden Sultanahmet gibi meydanlarda büyük etkinlikler düzenlenirdi. Ancak İBB yönetimi, şehrin manevi atmosferini yaşatmaktan uzak” ifadelerini kullandı.
CHP’lilerin çırpınışlarının farkındayız
- CHP’li belediyelerle ilgili yolsuzluk iddialarına da değinen Özdemir, “İBB’de ve CHP’li ilçelerde çok büyük skandallar yaşanıyor. Bunları yargı süreci tamamlandığında tüm Türkiye öğrenecek. İstanbul’un kaynakları doğru kullanılmıyor, büyük bir israf var. Otobüslerin ortalama yaşı 12’ye çıktı, ulaşımda büyük bir kriz yaşanıyor. Toplu taşıma araçları sürekli arızalanıyor, kazalar yaşanıyor. İstanbul halkı bu kötü yönetimin bedelini her gün trafikte, toplu taşımada ve hizmetlerde yaşıyor” ifadelerine yer verdi. Yakıt tankeriyle patates taşınması gibi pek çok yolsuzluğun CHP’li belediyelerce yapıldığı bir süreçten geçildiğine işaret eden Özdemir, “Tüm sorunlar somut biçimde ortaya çıkarıldıktan sonra, yaşanan tüm rezillikleri tüm Türkiye’ye tek tek anlatacağız. Ekrem Bey’in de kaygısı bu, yargı süreçleri tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak durumları bastırmaya çalışıyor. Bu çırpınışların da farkındayız” dedi.