Sosyal hayata katılımı güçlendiren yeni bir yaşam alanı: Asude Engelsiz Yaşam Kafe hizmette

14:4319/12/2025, Cuma
Asude Engelsiz Yaşam Kafe
Asude Engelsiz Yaşam Kafe

Ümraniye Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha aktif ve özgüvenli katılımını desteklemek amacıyla “Asude Engelsiz Yaşam Kafe” projesini hayata geçirdi.

Ahmet Niyazi Mert Parkı’nda açılan kafe; erişilebilir mimarisi, kapsayıcı hizmet anlayışı ve konforlu yapısıyla herkesin kullanımına açık yeni bir sosyal buluşma noktası olarak hizmet veriyor.

Toplumsal hayata katılımı güçlendirmeyi hedefleyen Asude Engelsiz Yaşam Kafe; özel gereksinimli bireylerin rahatça sosyalleşebileceği, yeteneklerini sergileyebileceği ve toplumla güçlü bağlar kurabileceği şekilde özel olarak tasarlandı. Ümraniye Belediyesi’nin bu girişimi, fırsat eşitliğini destekleyen ve erişilebilir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen önemli bir adım niteliği taşıyor.

Engelsiz Tasarım, Eşit Hizmet

Kafe; geniş iç hacmi, engelli dostu fiziksel düzenlemeleri ve işitme-görme engellilere yönelik özel çözümleriyle herkes için erişilebilir bir ortam sunuyor. 80 kişilik kapasitesiyle 10.30-19.30 saatleri arasında hizmet veren kafede, engelli kimlik kartını ibraz eden misafirlere çayın ücretsiz olması da sosyal sorumluluk anlayışının güçlü bir göstergesi.

Toplumla Güçlü Bağların Kurulacağı Yeni Bir Merkez

Ümraniye Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hizmete açtığı Asude Engelsiz Yaşam Kafe, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin güvenle vakit geçirebileceği sıcak ve huzurlu bir ortam sunuyor. Kafe, düzenlenecek etkinlikler ve sosyal faaliyetlerle bireylerin topluma daha güçlü şekilde katılımını destekleyerek ilçenin sosyal yaşamına değer katacak.

#İstanbul
#Ümraniye Belediyesi
#Ahmet Niyazi Mert Parkı
