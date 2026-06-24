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Sosyal medya yakalattı: Trafikte araca saldıran sürücüye 184 bin lira ceza

Sosyal medya yakalattı: Trafikte araca saldıran sürücüye 184 bin lira ceza

20:1724/06/2026, Çarşamba
AA
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Şişli'de tartıştığı kişinin aracına saldıran sürücüye para cezası
Şişli'de tartıştığı kişinin aracına saldıran sürücüye para cezası

Şişli'de trafikte tartıştığı diğer bir sürücünün aracına saldıran ve o anları sosyal medyada paylaşılan B.C., trafik polislerince yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden rekor ceza kesilen sürücünün aracı 60 gün trafikten men edilirken, ehliyetine de el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada kimliği tespit edilen sürücü B.C. ekiplerce yakalandı.

184 bin 712 lira para cezası

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun
"trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek"
ve
"dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak motorlu araç kullanmak"
maddelerinden 184 bin 712 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan B.C'nin aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.



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