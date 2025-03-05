Soygunun şifresi: Bas gaza aşkım

Borsa İstanbul'da son dönemlerde bazı hisselerdeki olağanüstü fiyat hareketliliği dikkat çekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BIST Pay Piyasası'ndaki olağanüstü fiyat hareketliliğine sebep olan sermaye piyasası araçlarındaki manipülatif işlemlerle BIST'te ani düşüşlerin meydana gelmesine ilişkin soruşturma başlattı. Bu hareketliliği, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendiren başsavcılık, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda

Mali polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin vurgunu nasıl yaptığı da otaya çıktı. Şebeke önce bir hisse senedini ele geçiriyor. Piyasadan bu hisse senedi toplanıyor. Hisse senedi belli bir seviyeye gelince örgüt liderinin satış talimatı bekleniyor. Sosyal medyada 65 bin takipçisi bulunan H.M. “Bas gaza aşkım” şeklinde şifreli bir mesaj atınca satış başlıyor. Bir anda hızlı düşüş yaşayan hisse senedi dip yapınca vurguncular yeniden bu senede yöneliyor. Bu döngüde küçük yatırımcı zarar ederken, şebeke ise kolay yoldan para kazanıyor. H.M. ile birlikte gözaltına alınanların “dolandırıcılık”, “sahtecilik” ve “spekülasyon” gibi suç kayıtları olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.