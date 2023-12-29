Soykırım için yeni mahkeme kurulmalı

Prof. Dr. Muharrem Kılıç, yeni bir uluslararası mahkemenin önemine vurgu yaparak, “BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail’in Gazze’deki savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin çok kısa süre içinde harekete geçmemesi halinde yeni bir uluslararası mahkeme kurulması gerektiğini belirtmiştir. İstisna devleti İsrail’in Gazze’deki halka yönelik topyekun ablukası, İsrail yetkililerinin Filistinlilere karşı işlediği apartheid ve zulüm yoluyla insanlığa karşı suçların bir parçasını oluşturmaktadır. İsrail abluka şiddetini yoğunlaştırarak devam ettirirken Batı cephesi de yaşanan trajediler karşısında kayıtsızlığını ve ölümcül sessizliğini sürdürmektedir” dedi.

Doç. Dr. R. Murat Önok ise, “İsrail ile Filistin arasındaki çatışma, teknik olarak uluslararası bir silahlı çatışmadır. Çünkü işgalci kuvvet İsrail’e karşı ulusal bir kurtuluş harekâtı söz konusudur. Hamas, selfdeterminasyon hakkına dayanan bir ulusal kurtuluş örgütüdür. Bu nedenle İsrail’e karşı kuvvete başvurma hakkı vardır. Uluslararası bir çatışmada selfdeterminasyon hakkına dayanan bir ulusal kurtuluş hareketiyseniz silahlanabilir ve işgalciye karşı askeri kuvvet kullanabilirsiniz. Bu durumda uluslararası hukuka göre statünüz de ‘çatışan’, bir başka ifadeyle muharip statüsüdür” ifadelerini kullandı.