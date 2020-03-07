Kampanyaya şu ana kadar 50 ülkeden yaklaşık 3 bin aydın, gazeteci ve akademisyen imza koydu. Prof. Dr. Kudret Bülbül, Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Nurşin Güney, Gazeteci Fadime Özkan, Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın çağrısıyla hayata geçen ‘Soykırıma Hayır’ kampanyası, insanlığın yeni bir cinnetin eşiğinde olduğuna, yaşadığımız coğrafyanın özgür dünyanın boş veren bakışları arasında yakılıp yıkıldığına vurgu yapıyor. Suriye’de 9 yıldır yaşananların Ruanda, Kamboçya ve Myanmar’daki katliamların çok daha ötesinde olduğuna dikkat çekilen bildiride soykırımın failleri ve suç ortakları olarak ise ABD ve İsrail destekli PKK ile İran ve Rusya destekli Esed rejimi gösterildi. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan bildiriye 50 ülkeden 3 bin kişi imza attı.

GÜNDEM Halep mesajı