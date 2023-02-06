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Sözcü'den provokasyon

Sözcü Gazetesi, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaşanan acı üzerinden yalan haber yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediye başkanlarını aramadığını iddia etti.

16:06 . 6/02/2023 Monday
Yeni Şafak
Sözcü gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Sözcü gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Sözcü gazetesinin yayınladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP yönetimindeki Adana, Hatay ve Mersin belediye başkanlarını aramadığını öne sürdü. Yaptığı haberden dakikalar sonra paylaşımlarını kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanları ile telefonda görüşerek deprem sonrası ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem mağduru CHP’li belediyeleri aramadığını iddia eden Sözcü, tepkiler üzerine yayınladıkları haberi sildi.




#Deprem
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#CHP
14 dakika önce
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Sözcü'den provokasyon
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