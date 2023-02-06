Sözcü'den provokasyon

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer ölü sayısının 1014’e yaralı sayısının 7 bin 3’e yükseldiğini açıkladı. Sezer “Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat yapılıyor” dedi. Peki AFAD yardımları nerede toplanıyor? İşte Ankara’da deprem bölgelerine yardım gönderme, toplama merkezi adres bilgiler.