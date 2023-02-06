Sözcü'den provokasyon

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Sözcü gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Sözcü gazetesinin yayınladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP yönetimindeki Adana, Hatay ve Mersin belediye başkanlarını aramadığını öne sürdü. Yaptığı haberden dakikalar sonra paylaşımlarını kaldırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanları ile telefonda görüşerek deprem sonrası ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem mağduru CHP’li belediyeleri aramadığını iddia eden Sözcü, tepkiler üzerine yayınladıkları haberi sildi.