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SPK Başkanı: Fon değil dolandırıcılık

Uğur Duyan
04:00 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:29 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İbrahim Ömer Gönül.

İbrahim Ömer Gönül.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kamuoyunda “Fatih Terim Fonu” olarak bilinen davaya ilişkin, “Söz konusu olay bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu. Tamamen dolandırıcılık” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba yasa teklifine ilişkin konuşan Gönül’e “Fatih Terim Fonu” soruldu. Gönül, “Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor” cevabını verdi.



#Fon dolandırıcığı
#SPK
#Gündem
#İbrahim Ömer Gönül
#Fatih Terim
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