STK’lar seferber

Deprem sonrası sivil toplum kuruluşlarının hepsi seferber oldu. Pek çok insani yardım kuruluşu, gönüllü ordusuyla bölgeye yardım taşıyor.

GIDAYA İHTİYAÇ VAR

Bögeye yaklaşık 100 kişilik ekip gönderen Deniz Feneri Derneği, mont, bot, bere, kazak, battaniye, çadır, ekmek, su, gıda kolisi, bebek bezi, bebek maması, konserve, soba ve kahvaltılık yardımında bulunuyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Feneri Derneği çalışanı Fevzi Yalçın, “Bölgeye yardımlar geliyor ancak yetersiz. Yardımların ulaşmadığı çok fazla bölge var. İnsanlar günlerdir aç, gıda ve aş evlerine ihtiyaç var” dedi.

EKİPMAN GEREKİYOR

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını yürüten İnsani Yardım Derneği İHH, 10 farklı lokasyonda 1390 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi ve 2 arama kurtarma köpeği ile birlikte görev yapıyor. İHH Genel Başkan Yardımcısı Ömer Kars, “Bölgede, hem çalışabilecek eğitimli personel ve gönüllüye, hem de ekipman ve alet edevata ihtiyaç var. Bu kadar fazla enkaza ekipler ne sayı olarak ne de ekipman kapasitesi olarak yetemiyor” diye konuştu.

MOBİL AŞEVİ KURDULAR

Deprem olduğu günden itibaren bölgede olan Yardımeli Derneği, 30 yardım aracı, 100 kişilik temsilci ve gönüllülerden oluşan ekibiyle depremzedelere el uzatıyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği ekipleri de, 10 ilde çalışmalarını sürdürüyor. Yeryüzü Doktorları ise depremden etkilenen illerde gönüllü sağlık çalışanları ile birinci basamak sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Sadakataşı Derneği ekipleri de enkaz altındaki vatandaşları çıkarma çalışmalarına devam ediyor.



