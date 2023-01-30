Stoltenberg'den 'nükleer' mesajı: Genişletmeli

"Nükleer silahlar var olduğu sürece özellikle Rusya gibi otoriter güçler bunlara sahip olmaya, mobilize etmeye yönelik büyük yatırımlar yaparken, Çin'de gördüğümüz gibi fırlatılmaya hazır silahların sayısı artıyorken ve de Kuzey Kore'nin yaptıklarını gördüğümüzde, nükleer caydırıcılığın hala çok önemli bir görev olduğunu anlıyoruz."