Stratejik adımlara STK katkısı

Toplumun nabzını tutmak için kolları sıvayan AK Parti, sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bağlarını daha da sıkılaştırıyor. Parti, sahadaki gerçek ihtiyaçları yerinden öğrenmek ve yeni stratejik adımlarını bu doğrultuda atmak için STK’larla düzenli temas kuracak. Saha çalışmaları sırasında elde edilecek verilerin, parti politikalarının güncellenmesi ve ihtiyaçlara daha hızlı çözümler üretilmesi açısından kritik bir rol oynaması bekleniyor.