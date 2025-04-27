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Stratejik adımlara STK katkısı

Stratejik adımlara STK katkısı

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0027/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Toplumun nabzını tutmak için kolları sıvayan AK Parti, sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bağlarını daha da sıkılaştırıyor. Parti, sahadaki gerçek ihtiyaçları yerinden öğrenmek ve yeni stratejik adımlarını bu doğrultuda atmak için STK’larla düzenli temas kuracak. Saha çalışmaları sırasında elde edilecek verilerin, parti politikalarının güncellenmesi ve ihtiyaçlara daha hızlı çözümler üretilmesi açısından kritik bir rol oynaması bekleniyor.


RAPORLANACAK

STK’larla görüşmelerin belirli bir takvime bağlanması ve sonuçlarının raporlanarak genel merkeze iletilmesi planlanıyor. Böylece yerel düzeyde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri doğrudan üst yönetime aktarılacak.


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