Su birikintisine girip şarampole devrilen otomobildeki bir aylık Yiğit Efe öldü

Kazada, sürücü Ferhat B., eşi Zeynep B. (27), çocukları Aslan Efe B. (2) ve 1 aylık Yiğit Ege B. ile Meliha B. (73) yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 1 aylık Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.