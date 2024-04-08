|
Gündem

Su birikintisine girip şarampole devrilen otomobildeki bir aylık Yiğit Efe öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis memuru Ferhat B.'nin kullandığı otomobil, su birikintisine girip, ardından şarampole devrildi. Kazada Ferhat B.'nin 1 aylık oğlu Yiğit Efe yaşamını yitirirken, kendisi dahil 4 kişi yaralandı.

07:55 - 8/04/2024 Monday
Güncelleme: 08:33 - 8/04/2024 Monday
DHA
Talihsiz bebeğin cansız bedeni Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Talihsiz bebeğin cansız bedeni Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Mardin Nusaybin karayolu, Tilkitepe mevkisinde meydana geldi. Şırnak'ta görevli polis memuru Ferhat B. yönetimindeki otomobil, su birikintisine girip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.


Kazada, sürücü Ferhat B., eşi Zeynep B. (27), çocukları Aslan Efe B. (2) ve 1 aylık Yiğit Ege B. ile Meliha B. (73) yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 1 aylık Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Talihsiz bebeğin cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


Tedaviye alınan yaralılardan Ferhat B. ile Meliha B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.






#Mardin
#Nusaybin
#Kaza
3 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin ödeme tablosu netleşti: SGK - SSK, Bağ-Kur'luya 18.000 TL anında yatacak