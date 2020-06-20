Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sülale boyu CHPliymiş DHKP/Cninkasasıydı
İSTANBUL

Sülale boyu CHP’liymiş: DHKP/C’nin kasasıydı

Terör örgütü DHKP-C’nin İzmir’de yakalanan para kasası Mehmet Sıddık Doğru’nun aile boyu CHP üyesi ve yöneticisi olduğu ortaya çıktı. 2012’de CHP İzmir il başkan yardımcısı olan Doğru’nun eşi F.Doğru’nun da teşkilat üyesi olduğu belirlendi. Doğru’nun neredeyse tüm aile bireylerinin CHP üyesi ve teşkilatlarında yönetici olması dikkat çekti.

Burak Doğan Yeni Şafak
CHP’nin eski yöneticisi Mehmet Sıddık Doğru
CHP’nin eski yöneticisi Mehmet Sıddık Doğru

PKK ve DEAŞ üyelerine ilişkin başarılı istihbaratıyla göz dolduran MİT, önceki gün de terör örgütü DHKP/C’nin para trafiğini yöneten Mehmet Sıddık Doğru’nun yakalanmasında kritik rol oynadı. ‘Örgütün kasası’ olarak bilinen Doğru, İzmir’in Bornova ilçesindeki bir hücre evinde yakalandı. Doğru’nun İzmir’de 2011’de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalandığı, 7-8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından yurt dışına kaçtığı ve bir süredir kaçak yollarla girdiği Türkiye’de olduğu tespit edilmişti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Doğru’nun, aynı zamanda CHP teşkilatında yöneticilik yaptığı ortaya çıktı. Gizlendiği adreste sahte kimlikle yakalanan DHKP/C’li Doğru’nun CHP ile bağlantıları deşifre oldu. DHKP/C yöneticiliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Doğru’nun 2002 yılında CHP Bornova ilçe teşkilatına üye olduğu ve bir dönem CHP’nin İzmir İl Başkan Yardımcılığı yaptığı tespit edildi. Doğru’nun eşi F. Doğru’nun ise 2012’de CHP Bornova ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeliğinin bulunduğu da öğrenildi.

SÜLALE BOYU PARTİLİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Doğru’nun tüm aile üyelerinin CHP üyesi ve teşkilatlarında yönetici olması dikkat çekti. Mehmet Sıddık Doğru’nun babası M.M. Doğru’nun 2002’de Bornova ilçe teşkilatına üye olduğu, kız kardeşi D. Doğru’nun ise 2002’de CHP Çanakkale merkez ilçe teşkilatına üye olduğu öğrenildi. Mehmet Sıddık Doğru’nun diğer kız kardeşi S.Ç.’nin 2018’de CHP Menderes ilçe teşkilatına, yine kız kardeşi H.B.’nin 2018’de CHP Bornova teşkilatına, erkek kardeşi M.D. Doğru’nun ise 2018’de CHP Bornova teşlikatına üye olduğu belirlendi. Doğru’nun bir başka kız kardeşi R.S. ise 17 Şubat-1 Aralık 2013 tarihleri arası BDP Tekirdağ merkez ilçe başkan yardımcılığı yapmış.

FETÖ biten DHKP-C’ye el uzatıyor: İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin raporu yayınladı
GÜNDEM
FETÖ biten DHKP-C’ye el uzatıyor: İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin raporu yayınladı
Abone Ol Google News
Elli altısı itirafçı oldu

Elli altısı itirafçı oldu

Ankesörlü telefonlardan görüşmüşlerdi.
Kritik dönüş

Kritik dönüş

Başakşehir 1-0 geriye düşmesine rağmen deplasmanda kazandı.
Tekme tokat dövdüler

Tekme tokat dövdüler

​Cadde ortasında dakikalarca devam etti.
İki ilden güzel haber

İki ilden güzel haber

Son bir haftanın en düşük vaka sayısı tespit edildi.

Yönetimi hedef aldı

Yönetimi hedef aldı

Sözleşmesini fesheden Alman futbolcu ilk kez konuştu.
Anında <br>imha edildiler

Anında
imha edildiler

Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
Tedbir sonuç verdi

Tedbir sonuç verdi

​Bakan Koca, yeni vakaların düştüğünü açıkladı.
Memurluğa giriş için <br>yeni kanun Meclis'te

Memurluğa giriş için
yeni kanun Meclis'te

Eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.
Son görüntüleri <br>yürekleri burktu

Son görüntüleri
yürekleri burktu

​Koronavirüsten vefat eden doktorun son uyarısı.
Türkiye yağışa <br>teslim oldu

Türkiye yağışa
teslim oldu

​Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Cezası indirildi

Cezası indirildi

​Tahkim Kurulu, F.Bahçe'nin itirazını kabul etti.
Hayata <br>böyle tutundu

Hayata
böyle tutundu

​Bodrum kattaki kadını dalgıç polis kurtardı.
AK Parti'nin adayı belli oldu

AK Parti'nin adayı belli oldu

​TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 1. koltuğuna yeniden talip.
Çalıntı Yunan <br>adalarına <br>yakından bakalım

Çalıntı Yunan
adalarına
yakından bakalım

Atina'nın planı hayata geçerse Türk balıkçılar denize bile açılamaz.

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürecek açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.