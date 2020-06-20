Sülale boyu CHP’liymiş: DHKP/C’nin kasasıydı

PKK ve DEAŞ üyelerine ilişkin başarılı istihbaratıyla göz dolduran MİT, önceki gün de terör örgütü DHKP/C’nin para trafiğini yöneten Mehmet Sıddık Doğru’nun yakalanmasında kritik rol oynadı. ‘Örgütün kasası’ olarak bilinen Doğru, İzmir’in Bornova ilçesindeki bir hücre evinde yakalandı. Doğru’nun İzmir’de 2011’de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalandığı, 7-8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından yurt dışına kaçtığı ve bir süredir kaçak yollarla girdiği Türkiye’de olduğu tespit edilmişti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Doğru’nun, aynı zamanda CHP teşkilatında yöneticilik yaptığı ortaya çıktı. Gizlendiği adreste sahte kimlikle yakalanan DHKP/C’li Doğru’nun CHP ile bağlantıları deşifre oldu. DHKP/C yöneticiliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Doğru’nun 2002 yılında CHP Bornova ilçe teşkilatına üye olduğu ve bir dönem CHP’nin İzmir İl Başkan Yardımcılığı yaptığı tespit edildi. Doğru’nun eşi F. Doğru’nun ise 2012’de CHP Bornova ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeliğinin bulunduğu da öğrenildi.

SÜLALE BOYU PARTİLİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Doğru’nun tüm aile üyelerinin CHP üyesi ve teşkilatlarında yönetici olması dikkat çekti. Mehmet Sıddık Doğru’nun babası M.M. Doğru’nun 2002’de Bornova ilçe teşkilatına üye olduğu, kız kardeşi D. Doğru’nun ise 2002’de CHP Çanakkale merkez ilçe teşkilatına üye olduğu öğrenildi. Mehmet Sıddık Doğru’nun diğer kız kardeşi S.Ç.’nin 2018’de CHP Menderes ilçe teşkilatına, yine kız kardeşi H.B.’nin 2018’de CHP Bornova teşkilatına, erkek kardeşi M.D. Doğru’nun ise 2018’de CHP Bornova teşlikatına üye olduğu belirlendi. Doğru’nun bir başka kız kardeşi R.S. ise 17 Şubat-1 Aralık 2013 tarihleri arası BDP Tekirdağ merkez ilçe başkan yardımcılığı yapmış.

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