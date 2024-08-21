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Sulama kanalında kaybolan kardeşlerden kahreden haber: Birinin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da, serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu 2 kardeşten İsa Hamadi'nin cansız bedeni bulundu. İsa Hamadi'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kardeşi Yusuf Hamadi'yi arama çalışmaları sürüyor.

12:04 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:17 - 21/08/2024 Çarşamba
DHA
Sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı!
Sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı!

Büyük türbe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Suriyeli Yusuf El Hamadi ve ağabeyi İsa El Hamadi eve dönmeyince, aile çocuklarını aramaya başladı. Aile, evlerinin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında çocuklarının elbiselerini bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda, dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından elbiselerin bulunduğu noktaya yaklaşık 3 kilometre mesafede İsa Hamadi'nin cesedi bulundu. İsa Hamadi'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kardeşi Yusuf Hamadi'yi arama çalışmaları sürüyor.





#Şanlıurfa
#sulama kanalı
#Arama kurtarma çalışmaları
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