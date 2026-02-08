Yeni Şafak
Sultanbeyli’de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

09:358/02/2026, Pazar
IHA
İstanbul Sultanbeyli’de polis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si polis memuru toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KJJ 140 plakalı otomobil ile devriye görevindeki polis aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanması ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.




#Sultanbeyli
#İstanbul
#polis aracı
#kaza
