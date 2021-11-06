Sultangazi’de film gibi olay: Bir yıldan fazladır gölde duran araç paniğe neden oldu

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan Alibeyköy Barajı’nda dolaşan vatandaşlar su üstünde ters şekilde duran otomobili fark edip ekiplere haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında araç içerisinde birinin olup olmadığının kontrolünün yapılması için olay yerine balık adamlar yönlendirildi.

Alibeyköy Barajı'ndaki suya gömülü otomobil paniğe neden oldu

Balık adamların göle girerek kontrol ettiği araç boş çıkarken yapılan kontroller sonrasında aracın geçen sene baraj sularının çekilmesi ile birlikte tekrar ihbar edildiği ve balık adamların kontrollerini gerçekleştirdikten sonra araç ulaşımı olmadığı için barajdan çekilemediği öğrenildi.

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İtfaiye dalgıçlarının yaptığı incelemede, içerisinde kimsenin bulunmadığı otomobilin birkaç yıldır barajda olduğu öğrenildi.

Olay yerinde kontrollerini tamamlayan ekipler ayrılırken olayın yaşandığı yere yakın bir noktada yaşayan Ömer Aydın, “Ben burada yaşıyorum sabah saatlerinde arkadaşlarım baraja gelmişti onlara bir şey oldu diye meraklandım ve geldim ama şu ileride bir araç var o ihbar edilmiş herhalde benim çocukluğum burada geçti biz sürekli sular çekilince bu aracı görüyoruz burada” şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 14 Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhami Cıvak (60) ve Osman Ertaç T. (60) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle bir süre önce husumet oluştu. İkili dün akşam sokaktaki bir binanın içinde karşı karşıya geldi. Mesele hakkında konuşmaya başlayan ikiliden İlhami Cıvak ardından Osman Ertaç T.’yi kapıdan uğurladı. Osman Ertaç T. tam binanın kapısından çıkacağı esnada bıçağını çıkartarak Cıvak’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı. Yere düşen Cıvak’ı bıçaklamaya devam eden Osman Ertaç T., arkadaşını boğazından da bıçakladıktan sonra hızla koşarak kaçmaya başladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.<br> Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı İlhami Cıvak’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Cıvak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Cıvak’ı öldüren şüphelinin Osman Ertaç T. olduğu tespit edildi. Şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren Sarıyer polisi, binanın dışındaki kan izleri takip etmeye başladı. Şahsın yaralı halde 4 sokak yürüdüğünü belirleyen ekipler, kan izlerinin kıraathane önünde yoğunlaştığını gördü. Bunun üzerine içeriye giren polis ekipleri, şüpheli şahsı aradı ancak bulamadı. Devam eden çalışmalarda kan izlerinin bir sokağa gittiğini gören Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir evi dışarıdan incelemeye aldı. Ekipler, mutfak lavabosunda kan izlerini olduğunu tespit etti. Bunun üzerine içeriye baskın düzenleyen polis ekipleri, cinayet zanlısı Osman Ertaç T.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Öte yandan evin sahibi C.G. isimli şahıs da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.<br>Emniyette cinayeti alacak-verecek meselesi nedeniyle işlediğini itiraf eden Osman Ertaç T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı (Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı (Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı (Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı (Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı Korkunç cinayet kamerada: Arkadaşını boğazından bıçakladı Sarıyer'de bir şahıs alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kan izlerini adım adım takip eden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

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