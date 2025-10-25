Sultangazi'de yolun karşısına geçerken cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sultangazi'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Ermiş (67)'e cip çarptı. Kazada yaralanan Ermiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Ermiş'e çarptı. Ermiş, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ermiş hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERADA
Ayrıca kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Ermiş'in kendisine doğru hızla gelen aracı son anda fark edip kaçmaya çalışırken cipin çarptığı anlar yer alıyor.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.