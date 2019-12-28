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AMASYA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: 1957'nci yerli otomobile talibiz

Amasya'nın Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İlçemizin kuruluş tarihinin 1957 yılı olması dolayısıyla üretim bandından inecek 1957. yerli otomobile talibiz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Fatih Üçok
Fatih Üçok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye’nin Otomobili’nin ön gösterim aracının tanıtım törenini heyecanla takip ettiklerini belirten Başkan Üçok, "İlçemizin kuruluş tarihinin 1957 yılı olması dolayısıyla üretim bandından inecek 1957. yerli otomobile talibiz" diye konuştu.

Türkiye'nin otomobilleri görücüye çıktı
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Türkiye'nin otomobilleri görücüye çıktı
Yeni Şafak, Bilişim Vadisi'nde sergilenen yerli araçlarımızı yakından görüntüledi.


Türkiye’nin yarım kalan yerli otomobil hayalinin bugün gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Üçok, "Bugün Türkiye için bir milattır. 60 yıl önce ‘Devrim’ ile başlayan uzun yıllardır ülkece hayalini kurduğumuz, yarım kalan hikayemiz ‘Türkiye’nin Otomobili’ milletimizin huzuruna çıktı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili'ni test etti
FOTOĞRAF 32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de Bilişim Vadisi’nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti.
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Erdoğan, programı sonrası yerli otomobili test etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili'ni test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti.


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