Sumud Filosu'na baskına Türkiye'den peş peşe tepkiler: Hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez

İsrail ablukasını kırmak ve Gazzeli sivillere insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail savaş gemileri tarafından yasa dışı şekilde alıkonulmaya çalışılıyor. İsrail'in filodaki gemilere müdahale etmesine Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yaptığı açıklamada "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.
Cevdet Yılmaz,
"İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır."
değerlendirmesinde bulundu.
'TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK'
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.
Küresel Sumud Filosu’na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır. Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir
. İsrail’in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
'SUMUD'A MÜDAHALE BARBARCADIR'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Sumud Filosu'nun insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biri olduğu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:
"Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir."
