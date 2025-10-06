‘Süper Ay’ Bursa’da görsel şölen oluşturdu

Mavi Ay adıyla da bilinen ayın dolunay hali, normal dolunaydan daha parlak ve daha büyük görünüyor. Bursa semalarında akşam saatlerinde beliren Süper Ay, kartpostallık manzaralar oluşturdu. En son Kasım 2024'te görülen Süper Ay, 2025 yılının en büyük ve en parlak dolunayı. 6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gece görülen dolunay, aynı zamanda bu yılın Hasat Ayı olarak da biliniyor. Dolunay, sonbahar ekinoksuna en yakın tarihte yükseliyor ve geleneksel olarak tarım ürünlerinin hasadı için ek ışık sağlıyor. 2025’teki diğer Süper Ay olayı ise 5 Kasım ve 4 Aralık’ta görülecek.