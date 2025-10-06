Yeni Şafak
‘Süper Ay’ Bursa’da görsel şölen oluşturdu

21:046/10/2025, Pazartesi
G: 7/10/2025, Salı
DHA
Bursa semalarında akşam saatlerinde beliren Süper Ay, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Bursa semalarında havanın kararmasıyla birlikte net şekilde gözlemlenen Süper Ay, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Mavi Ay adıyla da bilinen ayın dolunay hali, normal dolunaydan daha parlak ve daha büyük görünüyor. Bursa semalarında akşam saatlerinde beliren Süper Ay, kartpostallık manzaralar oluşturdu. En son Kasım 2024'te görülen Süper Ay, 2025 yılının en büyük ve en parlak dolunayı. 6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gece görülen dolunay, aynı zamanda bu yılın Hasat Ayı olarak da biliniyor. Dolunay, sonbahar ekinoksuna en yakın tarihte yükseliyor ve geleneksel olarak tarım ürünlerinin hasadı için ek ışık sağlıyor. 2025’teki diğer Süper Ay olayı ise 5 Kasım ve 4 Aralık’ta görülecek.

Süper Ay, dolunayın dünyaya yörüngesinde en yakın noktasına denk gelmesiyle meydana geliyor. NASA’ya göre bu durum, ayın yılın en sönük dolunayına kıyasla yüzde 14’e kadar daha büyük ve yüzde 30’a kadar daha parlak görünmesini sağlıyor. Bu fark, yıl içinde birkaç kez yaşanıyor ve bazen ay tutulmaları gibi diğer gök olaylarıyla aynı zamana denk geliyor. (DHA)




#Bursa
#Süper ay
#Dolunay
YASAL UYARI

