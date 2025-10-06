Süper Ay ne zaman? Süper Ay Türkiye'den görülecek mi? İşte yaklaşan Süper Ay tarihleri





NASA: “Ay gözlemi için en uygun zaman”

NASA’nın aktardığına göre pazartesi gecesi yaşanacak Süper Ay, yılın en sönük dolununa kıyasla %14’e kadar daha büyük ve %30’a kadar daha parlak bir görünüm sunacak. Fark her ne kadar istatistiksel olarak büyük olsa da çıplak gözle anlamak her zaman kolay değil.





Philadelphia’daki Franklin Enstitüsü’nün baş astronomu Derrick Pitts, “Eğer Ay’a gökyüzünde çok yüksekteyken bakarsanız, onu kıyaslayabileceğiniz hiçbir şey olmadığı için farkı anlamak zor olur” diyerek gözlemin en iyi, Ay’ın ufka yakın olduğu saatlerde yapılabileceğini belirtiyor.