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Süper Kupa'da 'Atatürk formalılar içeri alınmadı' yalanını Fenerbahçeli taraftar çökertti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı, "Atatürk imzalı pankart ve tişörtlere izin verilmediği" iddiasıyla iptal edildi. Muhalif kesim de bu iddiaları körükleyecek doğrultuda, "Atatürk formalılar stada alınmadı" söylemlerini ileri sürdü. Ancak ortaya çıkan bir fotoğraf bu iddiaları çürüttü. Al-Awwal Park Stadyumu'na giren Fenerbahçeli bir taraftarın, üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan sarı lacivertli forma ile çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

23:49 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 23:59 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçeli bir taraftarın Atatürklü formayla Süper Kupa maçının oynanacağı stada girdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçeli bir taraftarın Atatürklü formayla Süper Kupa maçının oynanacağı stada girdiği ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park Stadyumu'nda gerçekleşmesi planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, Suudi yönetiminin aldığı kararla 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin vermediği iddiasıyla ertelendi.

İleri bir tarihe ertelendiği açıklanan karşılaşmanın iptal gerekçeleri ise Türkiye'de muhalif kesim tarafından köpürtüldü.

Sudi polisinin Türk bayraklarını stada almadığı, soyunma odasına girerek futbolcuların üzerindeki Atatürk resimli formaları topladığı ileri sürüldü.

Muhalif basın tarafından körüklenen yalanlar arasına İstiklal Marşı'nın söyletilmediği dahi eklendi ancak daha sonra ortaya çıkan videolarda bu iddianın gerçeği yansıtmadığı görüldü.

Fenerbahçeli taraftar Atatürk formasıyla stada girdi

Bu gelişmelerin ardından ertelenen maça ilişkin muhalif basın tarafından köpürtülen bir yalan daha çökertildi.

Muhalif basının ortaya attığı 'Atatürk formalılar içeri alınmadı' iddiasını yalanlayan bir fotoğraf ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğrafta, Fenerbahçeli bir taraftarın, müsabakanın oynanacağı Al-Awwal Park Stadyumu'nda üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan sarı lacivertli forma ile poz verdiği görüldü.





#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Atatürk
#Forma
36 dakika önce
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