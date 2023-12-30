Süper Kupa'da 'Atatürk formalılar içeri alınmadı' yalanını Fenerbahçeli taraftar çökertti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün olaylı Süper Kupa finali öncesinde yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin 'Atatürk' konusundaki taleplerini reddettiğini ve bu nedenle maça çıkmayacaklarını ilan etmişti. "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum." diyen Koç, daha birkaç ay önce AEK Larnaca deplasmanında Türk bayraklı atkıların stada alınmamasına ve pankarttaki Türk bayrağının kapatılmasına sessiz kalmış ve Fenerbahçe maça çıkmıştı.