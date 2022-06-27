Gündem Süpürgenin sesinden rahatsız oldu 40 yıllık eşini kablosuyla boğdu
3. SAYFA

Süpürgenin sesinden rahatsız oldu: 40 yıllık eşini kablosuyla boğdu

İstanbul Ümraniye'de 61 yaşındaki Gürsel K., temizlik yaparken ses yaptığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla 58 yaşındaki 40 yıllık eşi Şengül K.'yı boğdu. "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek 155'i arayan Gürsel K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Süpürgenin sesinden rahatsız oldu: 40 yıllık eşini kablosuyla boğdu
Şengül K.'nin olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürüldüğü öğrenildi. Şengül K. yoğun bakımda hayatını kaybetti.

İstanbul'daki olay, geçen perşembe Ümraniye'de meydana geldi. 155'i arayan Gürsel K. (61) "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek ihbarda bulundu.

Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül K.'nin evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Şengül K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şengül K.'nin olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürüldüğü öğrenildi. Şengül K. yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Şüpheli Gürsel K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül K. benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur. Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 7.00'da işten gelerek istirahate ayrıldım" dediği öğrenildi.

SÜPÜRGE KABLOSUYLA BOĞMUŞ

Saat 15.00 sıralarında uyanarak eşiyle birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen Gürsel K., eşinin temizlik yapmaya başladığını kaydederek, ifadesini şu şekilde sürdürdü:
  • "Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu. Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Yaklaşık iki ay sonra oğlumuzun nişanını öne süren eşim misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırt üstü düştü. Ben kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım. Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım."

Gürsel K. olay nedeniyle pişman olduğunu, daha öncesinde hiç fiziksel şiddete başvurmadığını söyledi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılık, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Gürsel K.'nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Kurban Bayramı tatili uzadı

Kurban Bayramı tatili uzadı

​Milyonların beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.
Sağlık çalışanlarıkorku dolu anlar yaşadı

Sağlık çalışanları
korku dolu anlar yaşadı

​Baba ve iki oğlu kimliksiz ilaç yazdırmak istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz

Erdoğan: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesinin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

​'Yeni ufuklar açıcı bir buluş...'

Sokak ortasında öldürülen kızın annesinden yürek yakan çağrı.

​Başsavcılık Avcı kardeşler hakkındaki kararın istinafa taşındığını açıkladı.
Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

​Ukrayna lideri Zelenski: İçeride binden fazla sivil vardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.