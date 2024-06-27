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Sürekli güldüğü için cenazelere gidemiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi gerçek oldu. Lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli güldüğü için cenazelere gidemediğini belirtti.

10:43 - 27/06/2024 Perşembe
IHA
Ali Tutar
Ali Tutar

Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı, Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ve Yusuf Şaplak karakterini canlandırdığı "Gülen Adam" filmi Kozan'da gerçek oldu.


Evli, iki çocuk babası lastik tamircisi Ali Tutar (42) tıpkı Kemal Sunal filmindeki karakter gibi sürekli gülüyor. İlçede "Gülen Ali" olarak tanınan esnafın bölgede yaşanan aşırı sıcaklara aldırmadan görevini gülerek yapması herkesin dikkatini çekiyor.



"Benim çenem ağrımaz"


Her olaya gülen Tutar, cenazelere de bu yüzden gidemiyor. Tutar, "Herkes gülmek için buraya yanımıza geliyor. Bana 'Gülen Adam Ali Tutar' diyorlar. Hava çok sıcak olsa da gülerim. Sıcakta gülmek yormaz. Benim çenem ağrımaz. 60 derece sıcakta çalışıyorum. Benim için fark etmiyor hiç sinirlenemem" dedi.



"En çok cenazede zorlanıyorum"


Tutar, en çok cenazede zorlandığını anlatarak,
"En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar"
diye konuştu.




#Adana
#Kozan
#Kemal Sunal
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