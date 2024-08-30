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Suriye ile bire bir normalleşme

Suriye ile normalleşmede önceliğini 4 madde halinde sıralayan Türkiye, masada bölge dışı aktörleri istemiyor. Şam yönetiminden samimiyeti gösterecek somut bir adımın görüşmelere olumlu ivme sağlayacağı değerlendirilirken Türkiye, Astana Mutabakatı'nın devamının da altını çiziyor. Ankara, Esed rejiminin 13 yıldır süren iç savaşın ülkede neden olduğu çok aktörlü durumdan sıyrılarak masaya oturmasını istiyor.

Nur Banu Aras
04:00 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 06:18 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Suriye ile normalleşme kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a talimat verdim. Kendisi muadilleriyle görüşecek ve sürecin yol haritasını hazırlayacak” açıklamasının ardından yol haritası belirlenecek.


DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in ön şartsız masaya oturmasını isteyen Türkiye, bu kapsamda istihbari görüşmelerin yanı sıra diplomatik görüşmeleri de başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed görüşmesinin altyapısı, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda çalışılıyor.

15 Temmuz Halk Meclisi Seçimleri ve bu hafta Halk Meclisi'nin açılışında Türkiye'ye yönelik açıklamalar yapan Esed, her ne kadar yumuşama mesajları verse de Ankara, Şam cephesinden somut bir adım bekliyor. Esed'in atacağı somut bir adımla yapılan çalışmalar ete kemiğe bürünecek.


ÇATIŞMASIZLIK SÜRMELİ

Suriye ile görüşmeye ve aradaki problemleri çözmeye her zaman açık olduğunu belirten Türkiye, Astana Mutabakatı'nın devam etmesini istiyor. Bu çerçevede Türkiye’nin önceliği Astana Mutabakatı’nın korunarak çatışmasızlığın muhafazasını sürdürmek. Suriyeli muhaliflerle rejim arasında çatışma yinelenirse bölgedeki istikrarsızlığın tetikleneceğine dikkat çekiliyor. Savaşsızlık ortamının taraflara kalıcı siyasi çözümün de bulunması için bir fırsat olduğu belirtiliyor.


MUHALİFLER DE MASADA OLSUN

Ankara, Esed'in masaya bölgede yer alan ABD ve Rusya vesayetinden kurtularak oturmasını bekliyor. Ankara ülkedeki siyasi çözümün krizinde muhaliflerin de masada olmasını istiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu kapsamda geçen ay Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi.


ARABULUCU RUSYA OLABİLİR

Öte yandan, Türkiye ile Suriye arasında Rusya ve Irak arabulucu olmak istediklerini iletmişti. Gelinen aşamada arabulucu olarak Rusya'nın ön plana çıktığı belirtiliyor. Rusya, önce istihbarat ve dışişleri yetkililerinin gerçekleştirdiği teknik içerikli görüşmelerin ardından 2022’in son günlerinde ve 2023’ün ilk aylarında Türkiye ve Suriye hükümet yetkililerini bir araya getirmişti. Ancak süreç Suriye’nin, siyasi sürecin ilerlemesi için Türk askerinin Kuzey Suriye’den çekilmesi koşulu nedeniyle sekteye uğramıştı. Mevcut sürecin yeniden başlamasında da Rusya öncülük etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Alexander Levrantiev, haziran ayında Şam’da Esed ile yaptığı görüşmenin ardından Esed, “Türkiye ile görüşmelere açığız” demişti.


#Suriye
#Türkiye
#normalleşme
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