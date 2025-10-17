Yeni Şafak
Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri dualarla uğurlandı

20:2217/10/2025, Cuma
AA
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü

Suriye'de göre yapacak polisler Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende dualarla uğurlandı. Vali Erdinç Yılmaz, "Kalbiniz, yüreğiniz bayrak, vatan sevgisiyle dolu hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, Suriye'de görev yapacak polislere kolaylık dileyerek,
"Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizler, bizim kahramanlarımızsınız, dualarımız sizlerle. Görevinizi her zaman en iyi, en layıkıyla yapıyorsunuz. Kalbiniz, yüreğiniz bayrak, vatan sevgisiyle dolu hamdolsun. Allah sizi esirgesin. İnşallah gidin, görevinizi en iyi şekilde yapın ve geri dönün. Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun.”
dedi.

Konuşmaların ardından timler, dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.



#Osmaniye
#Özel Harekat
#Suriye
