YPG elebaşı Mazlum Abdi: Suriye'ye entegrasyon konusunda ön anlaşma sağlandı

00:0817/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Abdi'nin mart ayında imzaladığı anlaşma.
PKK'nın silah bırakma kararına rağmen aylardır Suriye'deki anlaşmayı oyalayıp silah bırakmayan terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Abdi, bugüne kadar anlaşmanın uygulanmama sebebi olarak Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayları gerekçe gösterdi.

PKK’nın 12 Mayıs’ta yaptığı fesih açıklamasının ardından gözler terör örgütünün Suriye kolu YPG’ye (SDG) çevrilmişti. O tarihten bu yana söylemleriyle ipe un seren örgüt, son günlerde silah bırakmak bir yana işgal ettiği bölgelerdeki mevzilere ağır silahlar yığmaya başlamıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün yaptığı açıklamada, başta Suriye olmak üzere bölgede hiçbir terör örgütünün kök salmasına izin verilmeyeceğinin altını çizmiş ve
"PKK ve tüm grupları derhal terör faaliyetlerine son vermeli"
demişti.

Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

YPG: Suriye'ye entegrasyon konusunda ön anlaşma sağlandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle
SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Abdi, anlaşma kapsamında Suriye Savunma Bakanlığı ve ordu komutanlığı bünyesinde çeşitli görevler alacaklarını belirtip, Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Ayrıca Suriye’nin kuzeydoğusundaki 'polis' güçlerinin de İçişleri Bakanlığı’na entegre edileceğini kaydeden
Abdi, Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayların anlaşmanın uygulanmasında gecikmelere yol açtığını söyledi.

Suriyelilerin anlaşması durumunda ülkeye hiçbir dış müdahalenin olmayacağını da belirtti.



#Mazlum Abdi
#PKK
#YPG
#Suriye
#Şam
#Ahmed Şara
