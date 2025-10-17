YPG elebaşı Mazlum Abdi: Suriye'ye entegrasyon konusunda ön anlaşma sağlandı

PKK'nın silah bırakma kararına rağmen aylardır Suriye'deki anlaşmayı oyalayıp silah bırakmayan terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Abdi, bugüne kadar anlaşmanın uygulanmama sebebi olarak Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayları gerekçe gösterdi.
PKK’nın 12 Mayıs’ta yaptığı fesih açıklamasının ardından gözler terör örgütünün Suriye kolu YPG’ye (SDG) çevrilmişti. O tarihten bu yana söylemleriyle ipe un seren örgüt, son günlerde silah bırakmak bir yana işgal ettiği bölgelerdeki mevzilere ağır silahlar yığmaya başlamıştı.
Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
YPG: Suriye'ye entegrasyon konusunda ön anlaşma sağlandı
Abdi, anlaşma kapsamında Suriye Savunma Bakanlığı ve ordu komutanlığı bünyesinde çeşitli görevler alacaklarını belirtip, Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.
Suriyelilerin anlaşması durumunda ülkeye hiçbir dış müdahalenin olmayacağını da belirtti.