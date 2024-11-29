Suriye’de her türlü tedbir alındı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlara dair bilgi veren Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 611 oldu” diye konuştu.





Zeki Aktürk

ZAP’IN BİLANÇOSU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 26 Kasım’da duyurduğu Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlara dair ‘Zap’ta kilit kapandı’ açıklamasını yineleyen Aktürk, çalışmalara dair bilançoya da değildi. Aktürk, “17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit operasyonunda bugüne kadar; bin 128 terörist etkisiz hale getirildi, 3 bin 146 mayın ve EYP temizlendi, bin 317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 2 bin 408 muhtelif silah ile 900 bine yakın mühimmat ele geçirildi” şeklinde konuştu. MSB kaynakları, Bakanlık’ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye’nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliğiyle ilgili sorular üzerine kaynaklar, “Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz” yanıtını verdi.





RUM YÖNETİMİNE NATO UYARISI

Bakanlık kaynakları, ABD Başkanı Biden ile görüşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in NATO üyeliği için girişimlerde bulunduğuna ilişkin sorulara şu cevabı verdi: “Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin NATO’ya üyelik başvurusu bulunmamaktadır. Ancak girişimleri dahi Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir.”





ABD’YE F35 MESAJI

F-16 Blok 70 Viper, Eurofighter Typhoon ve F-35 savaş uçaklarının tedariklerine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakanlık kaynakları, şunları anlattı: “40 adet F-16 Blok 70’in başlangıç ödemesi yapılarak sözleşme yürürlüğe girdi, 40 adet Eurofighter tedarikine yönelik teknik görüşmeler olumlu devam ediyor. 40 adet F-35 talebimiz resmi olarak iletildi. F-35 programında Türkiye’ye uygulanan yaptırımların yanlış olduğunu başından beri söylüyoruz. NATO ruhuna uygun kararların alınmasını bekliyoruz.”





Teğmenlerin disiplin süreci başladı

Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler ve diğer personelle ilgili sürecin nasıl işleyeceğine dair sorular üzerine, “Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK'nin toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır” açıklamasını yaptı.











