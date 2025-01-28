Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Suriye'de tek ordu olmalı

Suriye'de tek ordu olmalı

04:0028/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze'deki gelişmeleri ve Suriye'deki durumu görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze'deki gelişmeleri ve Suriye'deki durumu görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki Türkiye'ye yakın silahlı gruplara "Milli ordunun parçası olun ve ülkede düzensizliğe izin vermeyin” dediklerini söyledi. Suudi Arabistan’a bugün yapacağı ziyaret öncesinde Asharq News’e konuşan Fidan, "Umarım güneydeki gruplarda, Suveyda ve Dera’da aynı şey olur” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gidiyor. Ziyaret öncesinde Suudi Arabistan merkezli Asharq News’e konuşan Fidan, Suriye’deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı. Suriye’deki yeni yönetimin önündeki en önemli dosyalardan birinin tüm tarafların anlaşabilmesi olduğuna işaret eden Fidan, “Ülkedeki silahlı grupların artık tek bir ordu çatısı altında toplanması ve tek bir meşru devlet organının ancak silah taşımaya ve güç kullanmaya yetkili olması. Bütün modern devletlerde olması gereken budur. Birden fazla silahlı grubun, silahlı unsurun olması farklı otoritelere bağlı, bu iç savaşın bir zemini demektir, bu kabul edilebilir bir konu değil” dedi.

DÜZENSİZLİĞE İZİN VERMEYİN

Bu grupların yeni dönemde milli ordu altında bir araya gelmesinin önemli olduğunun altını çizen Fidan, Türkiye’nin en üst düzeydeki yapıcı etkisini kullandığını söyledi. Kuzeydeki grupların en yüksek sayıya sahip olduğuna işaret eden Fidan, “80 binden fazla silahlı unsurun olduğu Türkiye’ye yakın gruplar var. Biz bunlara hiç düşünmeden dedik ki gidin milli orduya katılın, milli ordunun parçası olun ve ülkede bir düzensizlik çıkmasına izin vermeyin. Umarım güneydeki gruplarda, Suveyda ve Dera’da aynı şey olur” ifadesini kullandı.



#Diplomasi
#Suriye
#Hakan Fidan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 TYT, AYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri