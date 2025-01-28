Suriye'de tek ordu olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gidiyor. Ziyaret öncesinde Suudi Arabistan merkezli Asharq News’e konuşan Fidan, Suriye’deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı. Suriye’deki yeni yönetimin önündeki en önemli dosyalardan birinin tüm tarafların anlaşabilmesi olduğuna işaret eden Fidan, “Ülkedeki silahlı grupların artık tek bir ordu çatısı altında toplanması ve tek bir meşru devlet organının ancak silah taşımaya ve güç kullanmaya yetkili olması. Bütün modern devletlerde olması gereken budur. Birden fazla silahlı grubun, silahlı unsurun olması farklı otoritelere bağlı, bu iç savaşın bir zemini demektir, bu kabul edilebilir bir konu değil” dedi.