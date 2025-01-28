Suriye'de tek ordu olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki Türkiye'ye yakın silahlı gruplara "Milli ordunun parçası olun ve ülkede düzensizliğe izin vermeyin” dediklerini söyledi. Suudi Arabistan’a bugün yapacağı ziyaret öncesinde Asharq News’e konuşan Fidan, "Umarım güneydeki gruplarda, Suveyda ve Dera’da aynı şey olur” ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gidiyor. Ziyaret öncesinde Suudi Arabistan merkezli Asharq News’e konuşan Fidan, Suriye’deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı. Suriye’deki yeni yönetimin önündeki en önemli dosyalardan birinin tüm tarafların anlaşabilmesi olduğuna işaret eden Fidan, “Ülkedeki silahlı grupların artık tek bir ordu çatısı altında toplanması ve tek bir meşru devlet organının ancak silah taşımaya ve güç kullanmaya yetkili olması. Bütün modern devletlerde olması gereken budur. Birden fazla silahlı grubun, silahlı unsurun olması farklı otoritelere bağlı, bu iç savaşın bir zemini demektir, bu kabul edilebilir bir konu değil” dedi.
DÜZENSİZLİĞE İZİN VERMEYİN
Bu grupların yeni dönemde milli ordu altında bir araya gelmesinin önemli olduğunun altını çizen Fidan, Türkiye’nin en üst düzeydeki yapıcı etkisini kullandığını söyledi. Kuzeydeki grupların en yüksek sayıya sahip olduğuna işaret eden Fidan, “80 binden fazla silahlı unsurun olduğu Türkiye’ye yakın gruplar var. Biz bunlara hiç düşünmeden dedik ki gidin milli orduya katılın, milli ordunun parçası olun ve ülkede bir düzensizlik çıkmasına izin vermeyin. Umarım güneydeki gruplarda, Suveyda ve Dera’da aynı şey olur” ifadesini kullandı.