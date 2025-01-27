PKK üç ülkeyi hedef alıyor: Ortak politika yürütmek zorundayız

PKK’nın terör örgütü olarak tanıması konusunun görüşmede de ele alındığını söyleyen Fidan, aynı zamanda DEAŞ’a karşı ortak mücadelenin nasıl ilerletebileceğinin de konuşulduğunu dile getirdi. Fidan, başta Suriye olmak üzere bölgedeki durumun da etraflıca ele alındığını hatırlatarak, “

Bölgesel itilafların Irak’ın istikrar ve güvenliğine zarar vermemesi büyük önem taşımakta