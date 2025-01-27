PKK üç ülkeyi hedef alıyor: Ortak politika yürütmek zorundayız

Irak’ta temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Fuad Hüseyin ile basın toplantısı düzenledi. PKK’nın üç gün önce iki Irak askerini öldürdüğüne dikkat çeken Fidan, “PKK, Türkiye’yi de Irak’ı da Suriye’yi de hedef almakta. Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK terör örgütünün, Türkiye’yi de Irak’ı da Suriye’yi de hedef aldığını dile getirdi. Bağdat ziyareti kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, “(Türkiye-Irak-Suriye) Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz” dedi.
STRATEJİK BİR ZAVİYEDEN BAKIYORUZ
Mevkidaşı ile görüşmesinde iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren önemli konuları detaylı bir şekilde ele alma imkânı bulduğunu söyleyen Fidan, Türkiye’nin Irak ile olan ilişkilerine stratejik bir zaviyeden bakıldığını belirtti. Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2024’te Irak’a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyarette ikili ilişkileri kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletmeye yönelik 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.
TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİN
Irak’ta kalıcı istikrar ve refahın tesisi için güvenliğin tam sağlanması gerektiğine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti: “PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliğini ihlal etmekte ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son olarak, iki Irak askeri, PKK saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehit askerler için Allah’tan rahmet diliyorum. Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum. PKK, Türkiye’yi de Irak’ı da Suriye’yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği, rahat ve refah için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız. Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz. Irak’tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK’yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır.”
IRAK’A TAM DESTEK VERİYORUZ
BÖLGEYE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK
Bakan Fidan, Irak ve Suriye’nin güçlü bağlara sahip olmasının hem bu iki ülkeye hem bölgeye büyük fayda sağlayacağını vurgulayarak, “Bu çerçevede Irak ile Suriye’deki yeni yönetim arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz. Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu. Görüşmede Gazze’deki durumun ve ateşkesin de ele alındığını söyleyen Fidan, ateşkesin kalıcı olmasını ve İsrail’in saldırgan politikasının sona ermesini temenni ettiğini belirtti. Fidan, “Küresel sınamalar karşısında Türkiye ve Irak olarak, yakın iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz” dedi.
GÜÇLÜ IRAK REFAHIMIZI ARTIRIR
TİCARET 20 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Yeni yönetimle temas halindeyiz
- Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak ile Türkiye arasında Suriye’deki duruma ilişkin nasıl tavır takınılacağı konusunda görüş anlamında bir mutabakat olduğunu ve Şam’daki yeni yönetimle de sürekli temas halinde olduklarını bildirdi. Bakan Fidan ile Suriye’deki durumu da ele aldıklarını belirten Hüseyin, şunları kaydetti: “Irak ile Türkiye arasında Suriye’deki duruma ilişkin nasıl tavır takınılacağı (Irak’ın) konusunda bir mutabakat var. Şam’daki yeni yönetimle sürekli temas halindeyiz ve çeşitli konularda koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye de zaten Şam’daki yeni yönetimle sürekli temas halinde.”
Bağdat’ta yoğun görüşme trafiği
- Bakan Hakan Fidan, Bağdat’ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in yanı sıra devletin çok sayıda yetkili isimle de bir araya geldi. Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Irak Savunma Bakanı Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.