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PKK üç ülkeyi hedef alıyor: Ortak politika yürütmek zorundayız

PKK üç ülkeyi hedef alıyor: Ortak politika yürütmek zorundayız

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hakan Fidan, Fuad Hüseyin.
Hakan Fidan, Fuad Hüseyin.

Irak’ta temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Fuad Hüseyin ile basın toplantısı düzenledi. PKK’nın üç gün önce iki Irak askerini öldürdüğüne dikkat çeken Fidan, “PKK, Türkiye’yi de Irak’ı da Suriye’yi de hedef almakta. Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK terör örgütünün, Türkiye’yi de Irak’ı da Suriye’yi de hedef aldığını dile getirdi. Bağdat ziyareti kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, “(Türkiye-Irak-Suriye) Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz” dedi.

STRATEJİK BİR ZAVİYEDEN BAKIYORUZ

Mevkidaşı ile görüşmesinde iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren önemli konuları detaylı bir şekilde ele alma imkânı bulduğunu söyleyen Fidan, Türkiye’nin Irak ile olan ilişkilerine stratejik bir zaviyeden bakıldığını belirtti. Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2024’te Irak’a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyarette ikili ilişkileri kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletmeye yönelik 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİN

Irak’ta kalıcı istikrar ve refahın tesisi için güvenliğin tam sağlanması gerektiğine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti: “PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliğini ihlal etmekte ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son olarak, iki Irak askeri, PKK saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehit askerler için Allah’tan rahmet diliyorum. Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum. PKK, Türkiye’yi de Irak’ı da Suriye’yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği, rahat ve refah için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız. Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz. Irak’tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK’yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır.”

IRAK’A TAM DESTEK VERİYORUZ

PKK’nın terör örgütü olarak tanıması konusunun görüşmede de ele alındığını söyleyen Fidan, aynı zamanda DEAŞ’a karşı ortak mücadelenin nasıl ilerletebileceğinin de konuşulduğunu dile getirdi. Fidan, başta Suriye olmak üzere bölgedeki durumun da etraflıca ele alındığını hatırlatarak, “
Bölgesel itilafların Irak’ın istikrar ve güvenliğine zarar vermemesi büyük önem taşımakta
” dedi. Irak hükümetinin, bölgedeki sorunların büyümemesi için yapıcı ve dengeli bir politika izlemeye gayret gösterdiğini vurgulayan Fidan, Irak’ın bu yöndeki çabalarına Türkiye’nin tam destek verdiğini söyledi.

BÖLGEYE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Bakan Fidan, Irak ve Suriye’nin güçlü bağlara sahip olmasının hem bu iki ülkeye hem bölgeye büyük fayda sağlayacağını vurgulayarak, “Bu çerçevede Irak ile Suriye’deki yeni yönetim arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz. Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu. Görüşmede Gazze’deki durumun ve ateşkesin de ele alındığını söyleyen Fidan, ateşkesin kalıcı olmasını ve İsrail’in saldırgan politikasının sona ermesini temenni ettiğini belirtti. Fidan, “Küresel sınamalar karşısında Türkiye ve Irak olarak, yakın iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz” dedi.

GÜÇLÜ IRAK REFAHIMIZI ARTIRIR

Fidan,
“Irak ne denli güçlü ve zengin olursa, Türkiye’nin refahı da aynı oranda artacaktır. Irak daha güvenli ve daha istikrarlı olduğunda bölgemizde barış ve huzur artacaktır. Bu çerçevede Irak’ın daha müreffeh ve daha emniyetli bir ülke olması yolunda atılan adımları destekliyoruz. Irak’ın bölgemize katkı yapmaya amaçlayan girişimlerine katkı sağlıyoruz
” diye konuştu. Kalkınma Yolu Projesi’ne özel önem atfedildiğini söyleyen Fidan, bu projeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce iki ayrı mutabakat zaptı imzaladığını anımsattı.

TİCARET 20 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Fidan,
“Bu proje, bölgesel sahiplenme ve kazan kazan anlayışı temelinde bölgemiz için çok değerli ve uygulanabilir bir iş birliği fırsatı sunmaktadır. Bugün projeyi süratle hayata geçirebilmek için atılması gereken adımlardan ele aldık. İnşallah, somut sonuçları en kısa sürede görmeyi hedefliyoruz
” ifadesini kullandı. Bakan Fidan, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara yaklaştığını kaydederek, suni engellerin kalkması halinde ikili ticaret hacminin daha yüksek rakamlara taşınmasının mümkün olacağını vurguladı.

Yeni yönetimle temas halindeyiz

  • Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak ile Türkiye arasında Suriye’deki duruma ilişkin nasıl tavır takınılacağı konusunda görüş anlamında bir mutabakat olduğunu ve Şam’daki yeni yönetimle de sürekli temas halinde olduklarını bildirdi. Bakan Fidan ile Suriye’deki durumu da ele aldıklarını belirten Hüseyin, şunları kaydetti: “Irak ile Türkiye arasında Suriye’deki duruma ilişkin nasıl tavır takınılacağı (Irak’ın) konusunda bir mutabakat var. Şam’daki yeni yönetimle sürekli temas halindeyiz ve çeşitli konularda koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye de zaten Şam’daki yeni yönetimle sürekli temas halinde.”

Bağdat’ta yoğun görüşme trafiği

  • Bakan Hakan Fidan, Bağdat’ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in yanı sıra devletin çok sayıda yetkili isimle de bir araya geldi. Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Irak Savunma Bakanı Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.





#PKK
#Politika
#Diplomasi
#Hakan Fidan
#Irak

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