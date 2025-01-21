Suriye’ye destek olmamız şart

İnsanların büyük bir bekleyiş içerisinde olduğuna dikkat çekilen raporda, şehirlerde sadece bir yıkım olmadığı, yağmalamaların da yaşandığı, enerji, gıda, sağlık, giyim vb. hizmetlerin tükenmiş durumda olduğuna yer verildi. Şehirlerin kalkındırılması için BM ve AB fonlarının gerektiğinin bildirildiği raporda, “Yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Türkiye bu konularda tüm girişimleri yapıyor, yapmaya da devam edecek” ifadeleri yer verildi. İşkence merkezleri ve toplu mezarlarla ilgili bilgilerin de yer aldığı rapor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’ın konu hakkında, “Suriye meselesi önemli. Bu konu gerçekten can yakıcı. Geri dönmek isteyen kardeşlerimiz için elimizden geleni yapacağız” dediği öğrenildi.