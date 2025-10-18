Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil polise çarptı

Sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil polise çarptı

02:1818/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın-Zonguldak karayolunda uygulama yapan sivil polis memuru, otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe yaralı polisi hastanede ziyaret etti.

Bartın’da uygulama yapan sivil polise otomobil çarptı. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye Bartın girişinde Bartın-Zonguldak karayolu Pelenkoğlu Üstgeçit yakınlarında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ö.T, Y.Z.A. idaresindeki 35 CG 2929 plakalı otomobili durdurmak istedi. Manevra yapan otomobil polis Ö.T.’ye çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.Y., Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücü gözaltına alınırken, araç ise incelenmek üzere yediemin otoparkına çekildi.

Kazanın ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe hastaneye gelerek, yaralı polisi ziyaret etti. Emniyet Müdürü Adatepe, kazayla ilgili detaylı bilgi alırken, yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Bartın
#polis
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?