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Süt kovasının içine düştü: Bir buçuk aylık bebeğin bilinci kapalı

Kayseri'de süt dolu kovanın içine düşen 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Lemis B., hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

16:17 - 9/06/2024 الأحد
DHA
Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü.
Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre; evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü.

Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


AK Partili vekil Hasan Turan gözyaşlarını tutamadı: Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım?

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Refah'taki saldırına tepki gösterdi. Turan, "Yüzlerce tonluk bombaları atarak çocukları, kadınları, sivil insanları katleden cinayet şebekesinin, insanlığın gözü önünde işlediği soykırım, maalesef bir korku filmi izliyor gibi gözlerimizin önünden akıp gidiyor." dedi. Turan, "Ne olması lazım kırmızı çizgiyi açması için? Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım? İsrail bir atom bombası atarsa yüreğiniz serinler mi? Kırmızı çizgiyi ne zaman aşar? Bunu dünyaya açıklar mısınız? Amerikan rüyası dediğiz şey bu mu? New York'taki özgürlük heykeliniz bunu mu temsil ediyor?" ifadelerini kullandı.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan gözyaşlarını tutamadı: Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım?

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Refah'taki saldırına tepki göstererek, "Yüzlerce tonluk bombaları atarak çocukları, kadınları, sivil insanları katleden cinayet şebekesinin, insanlığın gözü önünde işlediği soykırım, maalesef bir korku filmi izliyor gibi gözlerimizin önünden akıp gidiyor." dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin, "İsrail'in Refah'taki saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı" sözlerine tepki gösteren Turan, "Ne olması lazım kırmızı çizgiyi açması için? Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım? İsrail bir atom bombası atarsa yüreğiniz serinler mi? Kırmızı çizgiyi ne zaman aşar? Bunu dünyaya açıklar mısınız? Amerikan rüyası dediğiz şey bu mu? New York'taki özgürlük heykeliniz bunu mu temsil ediyor?" sorularını yöneltti. Turan, İsrail'in Refah'taki saldırılarında hayatını kaybeden bir çocuğu kucağına alan babasının fotoğrafını gösterirken duygulandı, gözyaşlarına hakim olamadı. Fotoğrafın İsrail medyasında "Taze kızarmış tavuk" başlığıyla servis edildiğini vurgulayan Turan, "Esas üzülmemiz gereken, işlenen cinayetlerden öte ortaya çıkan bu durumdur. İşte burası insanlığın bittiği noktadır." ifadesini kullandı.

Bebek katili İsrail Gazzeli babaya evladının parçalarını toplatıyor: Bakın bu bebeğimin parmağı daha küçücük

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hiçbir değer gözetmeyen katil sürüsü İsrail ordusu, katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. BM'nin mülteci kamplarına sığınan kadın ve çocukları dahi tonlarca ağırlıktaki füzelerle hedef alan işgalciler, dün sabaha karşı Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Nuseyrat Mülteci Kampına hava saldırısı düzenledi. Onlarca kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği saldırıda Gazzeli babanın, bebeğinin saçılan parçalarını topladığı anlar kameraya yansıdı. Bebeğinin kopan parmağını havaya kaldıran acılı baba, "bakın bu benim bebeğimin parmağı. Daha küçücük. Baksanıza paramparça." sözleriyle çaresizce sitem etti. Siyonist İsrail, 8 ayı aşkın zamandır dünyanın adeta canlı yayında seyrettiği bu vahşi soykırımda 36 bin 731 Filistinliyi katletti ve katletmeye devam ediyor.


#Kayseri
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#Bebek
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