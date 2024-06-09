Süt kovasının içine düştü: Bir buçuk aylık bebeğin bilinci kapalı

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
İddiaya göre; evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü.
Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebeğin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soykırımcı İsrail'in Bureyc Kampına yaptığı saldırı sonrası, yıkılan evlerden bir bebek sağ olarak kurtarıldı. Katil İsrail’in saldırılarında yaralanan bebeğin, acıdan ve korkudan titrediği görüntülendi. Bebeğin durumu görenlerin yüreğini parçaladı.
Gazze Şeridi'nde insanlık dramı devam ediyor. İşgalci İsrail'in Refah'a kara saldırısı yapması sonrası Gazzelilerin kentte gideceği hiçbir hastane kalmadı. Henüz 10 aylık olan karaciğer hastası Sadil Hamdan'ın yürek yakan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Tedavi olabilmek için tahliyesi gereken Sadil bebek, çaresizce Gazze'den çıkıp tedavi olmayı bekliyor.
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Refah'taki saldırına tepki gösterdi. Turan, "Yüzlerce tonluk bombaları atarak çocukları, kadınları, sivil insanları katleden cinayet şebekesinin, insanlığın gözü önünde işlediği soykırım, maalesef bir korku filmi izliyor gibi gözlerimizin önünden akıp gidiyor." dedi. Turan, "Ne olması lazım kırmızı çizgiyi açması için? Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım? İsrail bir atom bombası atarsa yüreğiniz serinler mi? Kırmızı çizgiyi ne zaman aşar? Bunu dünyaya açıklar mısınız? Amerikan rüyası dediğiz şey bu mu? New York'taki özgürlük heykeliniz bunu mu temsil ediyor?" ifadelerini kullandı.
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Refah'taki saldırına tepki göstererek, "Yüzlerce tonluk bombaları atarak çocukları, kadınları, sivil insanları katleden cinayet şebekesinin, insanlığın gözü önünde işlediği soykırım, maalesef bir korku filmi izliyor gibi gözlerimizin önünden akıp gidiyor." dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin, "İsrail'in Refah'taki saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı" sözlerine tepki gösteren Turan, "Ne olması lazım kırmızı çizgiyi açması için? Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım? İsrail bir atom bombası atarsa yüreğiniz serinler mi? Kırmızı çizgiyi ne zaman aşar? Bunu dünyaya açıklar mısınız? Amerikan rüyası dediğiz şey bu mu? New York'taki özgürlük heykeliniz bunu mu temsil ediyor?" sorularını yöneltti. Turan, İsrail'in Refah'taki saldırılarında hayatını kaybeden bir çocuğu kucağına alan babasının fotoğrafını gösterirken duygulandı, gözyaşlarına hakim olamadı. Fotoğrafın İsrail medyasında "Taze kızarmış tavuk" başlığıyla servis edildiğini vurgulayan Turan, "Esas üzülmemiz gereken, işlenen cinayetlerden öte ortaya çıkan bu durumdur. İşte burası insanlığın bittiği noktadır." ifadesini kullandı.
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hiçbir değer gözetmeyen katil sürüsü İsrail ordusu, katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. BM'nin mülteci kamplarına sığınan kadın ve çocukları dahi tonlarca ağırlıktaki füzelerle hedef alan işgalciler, dün sabaha karşı Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Nuseyrat Mülteci Kampına hava saldırısı düzenledi. Onlarca kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği saldırıda Gazzeli babanın, bebeğinin saçılan parçalarını topladığı anlar kameraya yansıdı. Bebeğinin kopan parmağını havaya kaldıran acılı baba, "bakın bu benim bebeğimin parmağı. Daha küçücük. Baksanıza paramparça." sözleriyle çaresizce sitem etti. Siyonist İsrail, 8 ayı aşkın zamandır dünyanın adeta canlı yayında seyrettiği bu vahşi soykırımda 36 bin 731 Filistinliyi katletti ve katletmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da hizmete açılan Etlik Şehir Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hastanedeki tüp bebek ünitesinin 15 Mayıs'ta hizmete başladığını belirten Koca, ünitede çocuk sahibi olamayan çiftlere, kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere, çocuk sahibi olma kabiliyetini koruma ihtiyacı duyanlara hizmet verildiğini bildirdi. Koca, ''Amacımız, büyük ümitlerle buraya adım atan hastalarımıza ileri teknoloji ürünü ekipmanlarımız ve deneyimli ekibimiz sayesinde bekledikleri iyi haberleri verebilmek.'' ifadelerini kullandı.