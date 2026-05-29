Suyun yüzeyinde görüntülendi: Zehirli ‘Pusula Denizanası’ görenleri dehşete düşürdü

15:5129/05/2026, Cuma
Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesindeki Altınkum Plajı’nda sahil şeridinde, halk arasında ‘Pusula Denizanası’ olarak bilinen kahverengi zehirli denizanaları görüntülendi.

Saros Körfezi’nde, son dönemde yaşanan su sıcaklığı değişimleri ve akıntılar, zehirli deniz canlılarının kıyılara gelmesine neden oldu.

Enez’deki Altınkum Plajı’nda tatilciler, halk arasında ‘Pusula Denizanası’ olarak bilinen kahverengi ve çizgili denizanalarını su yüzeyinde görüntülendi.

Kıyıya yakın bölgelerde görülen zehirli denizanaları, tatilcileri endişelendirdi. Daha çok Marmara Denizi’nde belirli dönemlerde görülen denizanalarının, su sıcaklığı ve denizdeki akıntılar nedeniyle Saros Körfezi’ne gelip kıyıya yaklaştıkları değerlendiriliyor.

Enez Altınkum Plajı’nda görülen ‘Pusula Denizanası’nın temas halinde ciltte yanma ve tahrişe neden olabilen zehirli bir tür olduğu biliniyor.



