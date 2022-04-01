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Gündem T3 Vakfı gazeteci Çiğdem Tokere açtığı tazminat davasını kazandı İBBden para aldıkları iddia edilmişti
ANKARA

T3 Vakfı gazeteci Çiğdem Toker'e açtığı tazminat davasını kazandı: İBB'den para aldıkları iddia edilmişti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Vakfın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) para aldığı iddiası nedeniyle gazeteci Çiğdem Toker'e karşı açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu. Mahkemenin kararına ilişkin haberi, Twitter hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
T3 Vakfı gazeteci Çiğdem Tokere açtığı tazminat davasını kazandı: İBBden para aldıkları iddia edilmişti
Selçuk Bayraktar

T3 Vakfının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Vakfın, iftira zincirinin ilk halkasına karşı açtığı davayı kazandığı belirtilerek, "Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30.000 TL’lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi. #GazetecilikMüfterilikDeğildir!" ifadelerine yer verildi.

"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR"

  • Mahkemenin kararına ilişkin haberi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da Twitter hesabından duyurdu. Selçuk Bayraktar, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar." mesajını paylaşırken, Haluk Bayraktar ise T3 Vakfının kurucuları dışında hiçbir kişi/kurumdan tek kuruş bağış veya tahsis kabul etmediğinin tescillendiğini ifade etti.

"TAZMİNATI İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE DAĞITMA KARARI ALDIK"

Öte yandan Selçuk Bayraktar daha önce de çirkin iddialarla ilgili açtıkları davanın ikisini kazandıklarını açıklayarak, "Kazandığımız tazminatların iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtılmasına karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride Hakk'a, hakikate ve insana değer veren ahlaklı gazeteciler olmaları ümidiyle aldık... Her şeyin başı ahlak" demişti.

Vakfın konuya ilişkin yaptığı açıklama.
Vakfın konuya ilişkin yaptığı açıklama.

"GAZETECİLİK; YALANCILIK, SAHTEKARLIK, YÜZSÜZLÜK, ARSIZLIK DEĞİLDİR!"

"BU MÜNFERİTİN ARSIZLIĞI UNUTULMASIN"

Haluk Bayraktar'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama.
Haluk Bayraktar'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama.

Selçuk Bayraktar: Damat olduktan sonra 4 ay hangarda yattım oturduğun yerden bunu kirli siyasetine alet etmeye kalkıyorsun
OYNAT 00:42
Selçuk Bayraktar: Damat olduktan sonra 4 ay hangarda yattım oturduğun yerden bunu kirli siyasetine alet etmeye kalkıyorsun
Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, CHP'li Veli Ağbaba'nın iddialarına canlı yayında cevap verdi. Selçuk Bayraktar, 'Biz hayatımızı vakfetmişiz adeta İHA-SİHA için. Benim 4 senem Güneydoğuda geçti. 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım.

Damat olduktan sonra hangarda 4 ay yattım. Uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım. Ruhumu koymuşum bu işe. Sen tutuyorsun, oturduğun yerden bunu kirli siyasetine alet etmeye kalkıyorsun.' diye konuştu.

Bayraktar, Veli Ağbaba'nın iddialarıyla ilgili söylendiği gibi bir usulsüzlük varsa bunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapıldığını söyledi. Bayraktar, İmamoğlu'nun iftiralara sessiz kaldığını ifade ederek protokolün iptal edileceğini açıkladı.

Selçuk Bayraktar duyurdu: '41 milyon lira' iftirasından kazanılan tazminat burs olarak dağıtılacak
OYNAT 01:13
Selçuk Bayraktar duyurdu: '41 milyon lira' iftirasından kazanılan tazminat burs olarak dağıtılacak
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, T3 Vakfına İBB'den para aktarıldığı iddiasına ilişkin açtıkları davanın ikisini kazandıklarını açıklayarak, “Kazandığımız tazminatların iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtılmasına karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride Hakk'a, hakikate ve insana değer veren ahlaklı gazeteciler olmaları ümidiyle aldık... Her şeyin başı ahlak...' dedi.
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T3 Vakfı gazeteci Çiğdem Tokere açtığı tazminat davasını kazandı: İBBden para aldıkları iddia edilmişti

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