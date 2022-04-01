T3 Vakfı gazeteci Çiğdem Toker'e açtığı tazminat davasını kazandı: İBB'den para aldıkları iddia edilmişti

Selçuk Bayraktar: Damat olduktan sonra 4 ay hangarda yattım oturduğun yerden bunu kirli siyasetine alet etmeye kalkıyorsun

Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, CHP'li Veli Ağbaba'nın iddialarına canlı yayında cevap verdi. Selçuk Bayraktar, 'Biz hayatımızı vakfetmişiz adeta İHA-SİHA için. Benim 4 senem Güneydoğuda geçti. 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım.



Damat olduktan sonra hangarda 4 ay yattım. Uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım. Ruhumu koymuşum bu işe. Sen tutuyorsun, oturduğun yerden bunu kirli siyasetine alet etmeye kalkıyorsun.' diye konuştu.



Bayraktar, Veli Ağbaba'nın iddialarıyla ilgili söylendiği gibi bir usulsüzlük varsa bunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapıldığını söyledi. Bayraktar, İmamoğlu'nun iftiralara sessiz kaldığını ifade ederek protokolün iptal edileceğini açıkladı.