T3 Vakfı gazeteci Çiğdem Toker'e açtığı tazminat davasını kazandı: İBB'den para aldıkları iddia edilmişti
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Vakfın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) para aldığı iddiası nedeniyle gazeteci Çiğdem Toker'e karşı açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu. Mahkemenin kararına ilişkin haberi, Twitter hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" ifadelerini kullandı.
T3 Vakfının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Vakfın, iftira zincirinin ilk halkasına karşı açtığı davayı kazandığı belirtilerek, "Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30.000 TL’lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi. #GazetecilikMüfterilikDeğildir!" ifadelerine yer verildi.
"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR"
Mahkemenin kararına ilişkin haberi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da Twitter hesabından duyurdu. Selçuk Bayraktar, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar." mesajını paylaşırken, Haluk Bayraktar ise T3 Vakfının kurucuları dışında hiçbir kişi/kurumdan tek kuruş bağış veya tahsis kabul etmediğinin tescillendiğini ifade etti.
Öte yandan Selçuk Bayraktar daha önce de çirkin iddialarla ilgili açtıkları davanın ikisini kazandıklarını açıklayarak, "Kazandığımız tazminatların iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtılmasına karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride Hakk'a, hakikate ve insana değer veren ahlaklı gazeteciler olmaları ümidiyle aldık... Her şeyin başı ahlak" demişti.