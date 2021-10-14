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Taban Gıda'dan 100 milyon dolarlık yatırım paketi

Önümüzdeki 3 yıllık süreçte 100 milyon dolar yatırım hedefleyen Taban Gıda, planlarını bir bir gerçekleştirmeye başladı. Çatı şirketi Vivalon AG’nin toplam 14 milyon dolarlık yatırımıyla 2 kuru yük gemisini filosuna ekleyen Taban Gıda, silo ve un fabrikası yatırımlarını gündemine aldı.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Taban Gıdadan 100 milyon dolarlık yatırım paketi
alımı hamlesiyle Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika pazarlarına yayılan tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de yüzde 20 pazar payıyla buğday tedarik pazarında özel sektör lideri olan Taban Gıda yeni gemi alımı hamlesiyle Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika pazarlarına yayılan tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Taban Gıda’nın çatı şirketi Vivalon AG tarafından alınan 42 bin 648 DWT’luk (Deadweight ton) gemi alımına bir yenisi daha eklendi ve 5 milyon dolar yatırımla 7 bin 550 DWT’luk ikinci gemi hububat ticareti için demir aldı. Dünya üzerinde 20’ye yakın ülkeye buğday başta olmak üzere tahıl, yem grubu ve yağlı tohum tedariki yapan şirket, pandemi ve navlun krizi gibi global krizlerin oluşturduğu çeşitli riskleri ve fırsatları analiz ederek yeni yatırım hamleleri gerçekleştiriyor.

Hasan Hacıhaliloğlu
Hasan Hacıhaliloğlu

ÖNCELİK PAZAR PAYINI ARTIRMAK

Taban Gıda önümüzdeki 3 yıllık süreçte tedarik zincirini destekleyecek 100 milyon dolarlık üretim ve lojistik yatırımları ile buğday dışında soya ve ayçiçeği küspesi, arpa, mısır, buğday kepeği gibi yem ham maddeleri ürün grubunda pazar payını yükseltme hedefliyor.

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CİROSU 2,5 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Faaliyete başladığı 2016 yılını 37 milyon TL ciro ile tamamlayan Taban Gıda, geçen 5 yıllık kısa sürede 2,5 milyar TL ciroya ulaştı. Çok kısa sürede 2 gemi alımı daha yapmayı planladıklarını söyleyen Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, “Hacmimizi artırma stratejimize daha hızlı ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Fabrika ve silo kurulacak

  • Üretime yönelik yatırımlarını da hızlandıran Taban Gıda, 2 yıl içerisinde 100 bin tonluk depolama kapasitesine ulaşacak kendi silolarını kurmayı hedefliyor. Aynı zamanda un fabrikası yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlandı. Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, un ve mamülleri ihracatında Türkiye’nin üst sıralara tırmandığını vurgularken, “Türkiye’nin bu başarısı son derece değerli” dedi.

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