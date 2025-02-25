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Tabancayla başından vurulan diş hekimi, Elazığ'da toprağa verildi

Tabancayla başından vurulan diş hekimi, Elazığ'da toprağa verildi

17:4925/02/2025, Salı
DHA
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İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Ercan (34) tarafından başından vurulan ve tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitiren diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez (49), memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

21 Şubat günü saat 17.00 sıralarında gerçekleşen olay, İzmir Alsancak'ta bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.


Mustafa Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş ettikten sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine göndip kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, Mustafa Ercan'ın olayın ardından bir süre caddede yürüdüğü ardından da taksiye binerek uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler, yerini belirlediği Ercan'ı, Konak ilçesi Basmane semtinde suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Mustafa Ercan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Emrah Düşmez, dün 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'a getirilen Düşmez'in cenazesi, ikindi namazının ardından Hacı Fethi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Harput Aile Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.




#Silahlı Saldırı
#İzmir
#Alsancak

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