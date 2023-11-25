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Tabii hayatta kalırlarsa

BM'den, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın mektubuna gelen cevapta ise "Filistinli çocukların travma ile başa çıkmak zorunda kalacağı" vurgulanırken, “Tabii hayatta kalırlarsa” notu dikkat çekti.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:01 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mahinur Özdemir Göktaş.

Mahinur Özdemir Göktaş.

Gazze’deki İsrail soykırımını önlemekte yetersiz kalan Birleşmiş Milletler’den katliama ilişkin ‘itiraf’ gibi mesaj geldi. İsrail’in 7 Ekim sonrası Gazze’de giriştiği katliam sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 187 ülke ve BM dahil 41 uluslararası kuruluşa çocuk, kadın ve sivillerin korunması, ateşkesin sağlanması konusunda bir mektup göndermişti.

HAYATLARI BOYUNCA SÜRECEK

Mektuba geri dönüş yapan BM Silahlı Çatışmalar ve Çocuklar Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın ibretlik cevabı dikkat çekti. Gamba mektubunda, silahlı çatışmaların özellikle çocuklar üzerindeki etkileri konusunda endişeleri paylaştığını kaydederken “Çocukların -tabii hayatta kalırlarsa- hayatları boyunca travmalar ve birçok olumsuz etki ile başa çıkmak zorunda kalacağına” vurgu yaptığı kaydedildi. Gamba, uluslararası insan hakları hukukunun bir an önce uygulanması gerekliliğine dikkat çekti.

OLAĞANÜSTÜ BOYUTLARA ULAŞTI

BM Genel Sekreteri’nin Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M’jid de son haftalarda Gazze’de, çocukların ölümü, yerinden edilmesi, travma, korku ve kaygının olağanüstü boyutlara ulaştığını ifade etti. Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı (BMGS) Rosemary DiCarlo da mektubunda ayrımcılık, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere, uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ACI

DiCarlo, kötüleşen insani durumun, şu anda 2,2 milyon Gazze sakininin 1,5 milyondan fazlasının yerlerinden edilmiş olmasının, benzeri görülmemiş bir insani acıya sebep olduğunu bildirdi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić cevabi mektubunda, konseyin çatışmadan kaynaklı olarak çocuklar ve kırılgan durumdaki bireyler dâhil olmak üzere iki taraftan da büyük sayıda sivil kaybına yönelik endişeleri paylaştığını kaydetti. Burić, konseyin İsrailli otoriteleri demokratik değerlere bağlı kalmaya, silahlı kuvvetlerin kullanımında oransallık prensibine saygı göstermeye ve kati suretle sivillerin korunmasına davet ettiğini ifade etti.



#Birleşmiş Milletler
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#gazze paylaşımı
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