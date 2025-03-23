Tablolarını İBB'ye satan Tarık Tolunay'ın eleştiri hazımsızlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, başta İBB Başkanı İmamoğlu olmak üzere pek çok isim tutuklandı. Soruşturması dosyasına, gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin konuşma kayıtları ortaya çıkmıştı. Soruşturma dosyasına giren İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın arasındaki konuşmada, Ongun'un sahibi olduğu "Reklam İstanbul" firması aracılığıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği ifade ediliyor. Kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun." dediği duyuluyor.

İBB eleştirisi yerine gözü tabloya takıldı

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ise, İBB'ye yapılan "yolsuzluk", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçlarından tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile aralarında geçen bir telefon görüşmesini anlattığı ve 16 milyon İstanbullunun kişisel bilgilerini izinsiz bir şekilde kullanıldığını ve çok büyük paralar karşılığında satıldığını eleştirdiği videosunu sosyal medyada paylaştı. Karagöz'ün konuşma yaptığı masanın arkasında bulunan tablo ise tartışmaların hedefi oldu.

Yazar Kılıçarslan'dan tepki

Yaptığı tabloları İBB'ye satan sanatçı Tarık Tolunay, videoda yer alan kendisine ait olan İstanbul'un İllüstratif Haritalar tablosunu görünce "Kaldır onu oradan" ifadesiyle tepki gösterdi.

Eserlerinin hangi arka planda olacağına dair nizamname yayınlamış Tarık Tolunay. 500 milyar lira yolsuzlukla yargılanan İBB'de olur ama parasını vererek eser alan gazetecide olamaz. Çünkü her şey fractal bu alemde artık. https://t.co/dXdEZ1omIl pic.twitter.com/snZ1jAUD5q — ismail kılıçarslan (@kilicarslan_is) March 23, 2025

Tolunay'a bir tepki de Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan'dan geldi. Kılıçarslan X hesabından yaptığı paylaşımda "Eserlerinin hangi arka planda olacağına dair nizamname yayınlamış Tarık Tolunay. 500 milyar lira yolsuzlukla yargılanan İBB'de olur ama parasını vererek eser alan gazetecide olamaz. Çünkü her şey fractal bu alemde artık." ifadelerini kullandı.











