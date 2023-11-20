Tahliye olan Ogün Samast'a yeni dava

Ogün Samast’ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği belirtilen iddianamede, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin, örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte Samast’ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı. “Suça sürüklenen çocuk” olarak yer aldığı iddianamede Samast’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, incelenmek üzere İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.