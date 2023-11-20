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Tahliye olan Ogün Samast'a yeni dava

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer alırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

04:00 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 03:26 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ogün Samast

Ogün Samast

Yasin Hayal’in “suç örgütü yöneticisi olmak”, Erhan Tuncel ve Ogün Samast’ın ise “suç örgütü üyesi olmak” suçundan ceza aldıkları ifade edilen iddianamede, Samast’ın 5 Aralık 2014’te savcılıkta verdiği ifade de yer aldı.

Ogün Samast’ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği belirtilen iddianamede, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin, örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte Samast’ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı. “Suça sürüklenen çocuk” olarak yer aldığı iddianamede Samast’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, incelenmek üzere İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.


#Ogün Samast
#dava
#Hrant Dink
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