Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Balıkesir’e doğru gitmek üzere yola çıkan 72 yaşındaki Şerafettin Esen’in kullandığı 07 PP 444 plakalı otomobil, Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Durucasu köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tabelalara çarpıp takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücünün kazadan burnu bile kanadan kurtulurken yardımına giden polisler durumuna şaşırdı.