Taksiciler isyan etti: 'Ekrem İmamoğlu sözünü tutmadı' diyerek protesto ettiler

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde düzenlenen Van mitinginde PKK terör örgütü üyelerinin kullandığı zafer işareti ile alandakileri selamlayan Dilek İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu. "Olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz." diyen İmamoğlu, "İnsanların ağzına laf vermemek için kendimizden bazı şeyleri kısıtladığımız için kaybediyoruz. Bütün gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.