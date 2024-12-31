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Taksim bombacısının hücresine baskın

Taksim bombacısının hücresine baskın

Şahin Şen
04:0031/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte PKK/KCK yapılanmasında sözde siyasi ve ideolojik eğitim alan örgüt mensuplarının içerisinden seçilerek İstanbul'da silahlı eylem ve sabotaj eğitimine alınan bazı kişileri tespit etti.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstiklal Caddesi’nde 6 sivilin şehit olduğu 13 Kasım 2022’de düzenlenen terör saldırısının faillerinden Ahlam Albashir’in Türkiye’ye geçişini sağlayan ve barınma ihtiyacını karşıladığı öne sürülen 2 şüpheli de belirlendi. Bu şahısların, 23 Aralık'ta Beyoğlu'nda F.K. isimli kişiyi, PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması adına alıkoyarak silahla tehdit ettiği tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul merkezli Adana, Diyarbakır ve Mersin’de 27 Aralık’ta operasyon gerçekleştirildi. Saldırısıyla bağlantılı 2 şahısla birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.



#Terör
#Taksim Bombacısı
#İstanbul Emniyeti

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