İstanbul'da PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 13 kişi gözaltında

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Sultanbeyli'de terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi.
8 tanesinin örgüt geçmişi var
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'ine ait, geçmişte terör örgütünde faaliyet gösterdiklerine ilişkin bilgi ve görüntü bulunduğu öğrenildi.