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İstanbul'da PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 13 kişi gözaltında

İstanbul'da PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 13 kişi gözaltında

Semih Kara
Semih Kara
13:1130/12/2024, Pazartesi
AA
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Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik operasyon düzenlendi.
Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Sultanbeyli'de terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi.


Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

8 tanesinin örgüt geçmişi var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'ine ait, geçmişte terör örgütünde faaliyet gösterdiklerine ilişkin bilgi ve görüntü bulunduğu öğrenildi.



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#Soruşturma
#terör örgütü PKK
#Devrimci Gençlik Hareketi

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