Gündem Taksimde ceza yazılan taksiciden polise Hakkımı helal etmiyorum
İSTANBUL

Taksim'de ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Kural ihlali yaptığı için ceza yazılan bir taksi sürücüsü ise polislere 'Hakkımı helal etmiyorum.' diyerek tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Taksimde ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum
Kural ihlali yaptığı için ceza yazılan bir taksi sürücüsü ise polislere 'Hakkımı helal etmiyorum.' diyerek tepki gösterdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklarına yönelik denetim yaptı.


DENETİM YAPILDI

Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca yazılan broşürlerde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kural yer aldı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"


Denetim sırasında yol ortasında yolcu alan ve kural ihlali yapan iki taksi sürücüsüne ceza yazıldı. Kural ihlali yapan taksi sürücüsü ise polislere 'Hakkımı helal etmiyorum.' diyerek tepki gösterdi.

İBB'nin yeni taksi teklifine 10. kez ret
GÜNDEM
İBB'nin yeni taksi teklifine 10. kez ret

Yolcu seçen taksici kendini böyle savundu: Bana yazık değil mi?
GÜNDEM
Yolcu seçen taksici kendini böyle savundu: Bana yazık değil mi?

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.