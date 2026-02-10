Taksiyle 2 buçuk milyon liralık uyuşturucu kaçırırken yakalandılar

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında İskenderun’da durdurulan takside yapılan aramada, 512 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.F., H.B., S.A. ile A.G. yakalanarak gözaltına alındı ve 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.