Taksiyle 2 buçuk milyon liralık uyuşturucu kaçırırken yakalandılar

09:5810/02/2026, Salı
IHA
Takside yapılan aramada, 512 gram kokain ele geçirildi.
Hatay’da dikkat çekmemek adına taksiyle 2 buçuk milyon TL değerinde 512 gram kokain taşıyan şahıslar yakayı ele verdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında İskenderun’da durdurulan takside yapılan aramada, 512 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.F., H.B., S.A. ile A.G. yakalanarak gözaltına alındı ve 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.



