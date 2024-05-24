Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi" yayımlandı. Sözlü sınav soruları, "alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması", "genel kültür" ve "eğitim bilimleri" konu başlıklarından oluşacak. Rehberde, ataması yapılacak her bir alana yönelik hazırlanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait konu ve kazanım başlıkları da yer aldı