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Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı: Okullarda ne zaman uygulanacak?

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, yeni müfredatı onayladı. Müfredatın Milli Eğitim Bakanı'nın onayına sunulacağı açıklandı. Peki, okullarda ne zaman uygulanacak?

Pınar Görgü
11:17 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 11:53 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yeni müfredat, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.
Yeni müfredat, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, yeni müfredatın Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçtiğini bildirdi.


Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metnin, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programının, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programının 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunulduğunu hatırlatan Demirli, 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve önerinin geldiğini belirtti.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli

Bu süreçte taslağın 1 milyon 662 bin 780 kez görüntülendiğini ifade eden Demirli, gelen görüş ve önerilerin yüzde 58'inin öğretmenlere ait olduğunu aktardı.


Bu kapsamda yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri geldiğine işaret eden Demirli,
"Yeni müfredat taslağına katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi. Söz konusu paydaşların oranı da yüzde 42 olarak gerçekleşti"
bilgisini verdi.

Demirli, gelen görüşlerin üçte birinin ortak metne, altıda birinin ise okul öncesi eğitim programına yönelik olduğunu söyledi.

Hangi sınıflarda uygulanacak?

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.


Yeni müfredat değişikliği ne zaman başlayacak?

Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan yeni öğretim programlarına, makam onayının ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilecek.



#Milli Eğitim Bakanlığı
#müfredat
#eğitim
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