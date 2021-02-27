Gündem Tam bir yıl oldu İdlibdeki hain saldırıda şehit edilen 34 kahraman dualarla anıldı
POLİTİKA

Tam bir yıl oldu: İdlib’deki hain saldırıda şehit edilen 34 kahraman dualarla anıldı

Geçen yıl 27 Şubat'ta Rusya destekli Esad rejim güçlerinin İdlib'de yaptığı hava saldırısı sonucunda 34 kahraman Türk askerimiz şahadete yürüdü. Türkiye'nin yüreğini dağlayan hain saldırının üzerinden bir yıl geçti. Şehit yakınları kahramanlarını mezar başında dualarla andı.

Haber Merkezi İHA
İdlib şehitleri dualarla anıldı.
İdlib şehitleri dualarla anıldı.

İdlib’deki hava saldırısında şehit olan tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur’un memleketi Batman’ın Sason ilçesinde düzenlenen anma programı, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 3 dilde mevlid-i şerifin okunmasıyla başladı. Dernek evinde Türkçe, Arapça ve Kürtçe okunan mevlid-i şerifin ardından devam eden programda, şehitler için Kur-an-ı kerim okunarak dualar edildi. Dernek evinde düzenlenen programın ardından Şehit Cuma Bağatur’un Erdemli mezarlığına geçen şehit yakınları, orada da Kur-an-ı Kerim okuyarak dua etti.

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Kanları yerde kalmadı

27 Şubat 2020'de Rusya destekli Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 34 askerimiz şehit oldu. Mehmetçik'e yapılan bu hain saldırı sonrası Türkiye şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı. 2 bin üzerinde Esad rejimimine bağlı asker öldürülürken aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roketatar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gereç imha edildi.

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