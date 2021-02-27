Tam bir yıl oldu: İdlib’deki hain saldırıda şehit edilen 34 kahraman dualarla anıldı

İdlib’deki hava saldırısında şehit olan tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur’un memleketi Batman’ın Sason ilçesinde düzenlenen anma programı, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 3 dilde mevlid-i şerifin okunmasıyla başladı. Dernek evinde Türkçe, Arapça ve Kürtçe okunan mevlid-i şerifin ardından devam eden programda, şehitler için Kur-an-ı kerim okunarak dualar edildi. Dernek evinde düzenlenen programın ardından Şehit Cuma Bağatur’un Erdemli mezarlığına geçen şehit yakınları, orada da Kur-an-ı Kerim okuyarak dua etti.

GÜNDEM İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli olmaya başladı

Kanları yerde kalmadı

27 Şubat 2020'de Rusya destekli Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 34 askerimiz şehit oldu. Mehmetçik'e yapılan bu hain saldırı sonrası Türkiye şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı. 2 bin üzerinde Esad rejimimine bağlı asker öldürülürken aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roketatar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gereç imha edildi.

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GÜNDEM İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor