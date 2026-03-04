Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkındaki tutuklama kararının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Tanju Özcan’ın yerine görev yapacak başkan vekilinin seçimi ise 6 Mart Cuma günü yapılacak. Bolu Valiliği, geçici tedbir kararıyla görevden alınan Özcan’ın yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için yasal süreç başlatıldığını belirterek, yeni başkan vekilini seçmek üzere 6 Mart Cuma günü saat 15.00’te Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplanmasının uygun görüldüğü bildirdi. Belirtilen tarih ve saatte yapılacak toplantıda, meclis üyelerinin oylarıyla Bolu Belediyesinin yeni başkan vekili belli olacak.