Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

Haber Merkezi
04:004/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tanju Özcan
Tanju Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkındaki tutuklama kararının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.


YENİ BAŞKAN 6 MART’TA SEÇİLECEK

Tanju Özcan’ın yerine görev yapacak başkan vekilinin seçimi ise 6 Mart Cuma günü yapılacak. Bolu Valiliği, geçici tedbir kararıyla görevden alınan Özcan’ın yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için yasal süreç başlatıldığını belirterek, yeni başkan vekilini seçmek üzere 6 Mart Cuma günü saat 15.00’te Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplanmasının uygun görüldüğü bildirdi. Belirtilen tarih ve saatte yapılacak toplantıda, meclis üyelerinin oylarıyla Bolu Belediyesinin yeni başkan vekili belli olacak.

#Tanju Özcan
#Bolu
#görev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira geliri olan milyonları ilgilendiriyor: Kira beyannamesi ne zaman verilir, nasıl hesaplanır? 2026 kira beyannamesi son tarih